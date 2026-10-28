Cronologia de uma fuga: todos os passos de Flávio Bolsonaro

Onde está Flávio Bolsonaro? A pergunta não foi feita apenas pelos brasileiros comuns e pelos jornalistas nas últimas horas – também companheiros de partido, coordenadores de campanha e supostos aliados de todas as horas a fizeram. Eis a cronologia, no horário de Lisboa, do que se sabe até agora de uma operação que envolveu três países e muito mistério.

SEGUNDA-FEIRA, 26

00:09

O Tribunal Superior Eleitoral anuncia Lula da Silva como vencedor da eleição presidencial

00:16

A Polícia Federal (PF) pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) a apreensão dos passaportes, brasileiro e italiano, de Flávio Bolsonaro, investigado em dois casos de corrupção e lavagem de dinheiro

19:40

Flávio Bolsonaro garante, em vídeo, após sair de visita à casa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que jamais pensou em sair do país, a propósito do pedido da PF e determinação de Alexandre de Moraes, juiz do STF, para entregar os passaportes

TERÇA-FEIRA, 27

04:00

Site argentino Infobae divulga a notícia de que um passageiro de nome Flávio Bolsonaro está na lista de passageiros de um voo previsto para decolar de Puerto Iguazú, na Argentina

11:59

Autoridades argentinas negam oficialmente a entrada dele no país, o que adensa a confusão

14:00

Expira o prazo para Flávio Bolsonaro entregar os passaportes à PF. Na sequência, PF cancela passaporte brasileiro mas documento italiano continua em vigor

18:00

Ao longo da tarde, dirigentes do PL e da campanha presidencial de Flávio negam saber onde ele está. Rogério Marinho, senador do PL e coordenador de campanha, diz-se “surpreendido”. “Tínhamos reunião marcada com ele para ele agradecer os quase 60 milhões de votos mas ele pediu-me, por mensagem de texto, tempo para esfriar a cabeça”

Em paralelo, familiares e outros aliados confirmam que ele saiu e ex-membro do governo mexicano Simón Levy revela que Flávio e família estão em segurança e que foi Marco Rubio quem conduziu todo o processo

Jornais brasileiros e americanos garantem que ele está a caminho dos EUA

PT, de Lula, pede alerta vermelho à interpol e prisão preventiva de Flávio. “Quem não deve, não teme”, diz o presidente eleito durante festa do 81º aniversário

QUARTA-FEIRA, 28

01:50

Autoridades de imigração argentina confirmam, apenas nesse horário, a entrada de Flávio, da mulher Fernanda e das filhas Carolina e Luiza no país, via Ponte Tancredo Neves, que liga o Brasil ao país vizinho através de Porto Iguazú

Imprensa argentina revela que, afinal, Flávio e família estiveram numa fazenda, em Nova Iguaçú, no Brasil, nas 24 horas anteriores

03:21

Candidato derrotado inicia, no jato privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, da empresa Baires Fly, SA, o voo com destino a Miami e escala para abastecimento em Guayaquil, no Equador

05:50

Avião parte de Guayaquil a Miami

13:31

Flávio Bolsonaro e a família aterram em Miami, no Estados Unidos.