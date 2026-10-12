Internacional
Falha nos travões foi a causa do acidente com autocarro em Cabo Verde
Acidente aconteceu na ilha do Fogo no dia 5 de setembro matando 25 pessoas. Foi uma das maiores tragédias rodoviárias do arquipélago.
Um sobreaquecimento dos travões esteve na origem do despiste de um autocarro por uma encosta na ilha do Fogo, Cabo Verde, que matou 25 pessoas em setembro, anunciou esta segunda-feira, 12 de outubro, a comissão de inquérito criada pelo Governo.
“A causa direta e determinante identificada pela Comissão é a perda total de eficácia de travagem por fadiga térmica severa”, referiu Emanuel Almeida, diretor-geral dos Transportes Rodoviários em Cabo Verde.
O acidente causou ainda 13 feridos e foi uma das maiores tragédias rodoviárias do arquipélago.