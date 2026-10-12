Tragédia aconteceu no dia 5 de setembro na ilha do Fogo.
Tragédia aconteceu no dia 5 de setembro na ilha do Fogo.Foto: Facebook
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Falha nos travões foi a causa do acidente com autocarro em Cabo Verde

Acidente aconteceu na ilha do Fogo no dia 5 de setembro matando 25 pessoas. Foi uma das maiores tragédias rodoviárias do arquipélago.
DN/Lusa
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Um sobreaquecimento dos travões esteve na origem do despiste de um autocarro por uma encosta na ilha do Fogo, Cabo Verde, que matou 25 pessoas em setembro, anunciou esta segunda-feira, 12 de outubro, a comissão de inquérito criada pelo Governo.

“A causa direta e determinante identificada pela Comissão é a perda total de eficácia de travagem por fadiga térmica severa”, referiu Emanuel Almeida, diretor-geral dos Transportes Rodoviários em Cabo Verde.

O acidente causou ainda 13 feridos e foi uma das maiores tragédias rodoviárias do arquipélago.

Tragédia aconteceu no dia 5 de setembro na ilha do Fogo.
Pelo menos 22 mortos em acidente com autocarro na ilha cabo-verdiana do Fogo
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