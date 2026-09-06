Pelo menos 22 mortos em acidente com autocarro na ilha cabo-verdiana do Fogo

O número de mortos no acidente de viação que envolveu, no sábado, 5 de setembro, um autocarro na ilha do Fogo, Cabo Verde, subiu para 22, havendo ainda 18 feridos, quatro dos quais em estado grave, indicou este domingo à Lusa fonte oficial. "Estão internadas 18 pessoas, com idades entre seis e 11 anos, quatro das quais em estado grave", afirmou. Um balanço anterior apontava para 18 vítimas mortais.

Segundo a Câmara Municipal de São Filipe, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, na localidade de Campanas de Cima, no município de Santa Catarina do Fogo.

A Câmara Municipal de São Filipe adiantou ainda que mantém uma equipa no local, em articulação com a Delegacia de Saúde, a Polícia Nacional, os Bombeiros Municipais Voluntários e outras autoridades, para prestar assistência às vítimas e aos familiares.

O município declarou dois dias de luto municipal e anunciou uma reunião extraordinária para hoje, para deliberar sobre os apoios aos familiares das vítimas.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o Presidente da República, José Maria Neves, apresentou as condolências às famílias das vítimas e desejou uma "rápida recuperação aos feridos".