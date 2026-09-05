Jato da Força Aérea da Grécia despenha-se durante uma exibição

Um jato da Força Aérea da Grécia despenhou-se este sábado, 5 de setembro, durante uma exibição aérea a norte de Atenas, provocando um incêndio que provocou grandes colunas de fumo negro para o ar perante milhares de espectadores.

Apesar do aparato da queda do jato bimotor Phantom F4 durante uma manobra a baixa altitude, não houve feridos.

A Força Aérea da Grécia ainda não forneceu detalhes sobre o estado de saúde dos dois tripulantes.

O combate às chamadas na base aérea de Tanagra, a 60 quilómetros a norte de Atenas, causaram dificuldades aos operacionais no terreno.

Onze aviões e helicópteros de combate a incêndios auxiliaram 85 bombeiros nos esforços para conter as chamas, que se mantiveram a uma certa distância da área de observação da Semana da Aviação de Atenas, uma exibição aérea anual.