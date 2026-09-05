Polícia boliviana no local da explosão.
Polícia boliviana no local da explosão.Foto: Stringer/EPA
Internacional

Polícia confirma dois mortos e sete desaparecidos em explosão num quartel na Bolívia

Há 59 feridos na sequência da explosão ocorrida ontem, 4 de setembro, em instalações militares no município de Viacha, a cerca de 30 quilómetros da cidade de La Paz.
DN/Lusa
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A Polícia da Bolívia confirmou que a explosão ocorrida na sexta-feira, 4 de setembro, num quartel militar no departamento de La Paz deixou, até ao momento, dois mortos, sete desaparecidos e 59 feridos.

"Até ao momento, o incidente está sob controlo. Lamentamos que haja, neste momento, sete pessoas desaparecidas e que tenha sido possível confirmar fisicamente que há duas vítimas mortais", afirmou aos meios de comunicação o subcomandante nacional da Polícia Roger Roca.

O responsável referiu ainda que, até ao momento, há registo de 59 feridos na sequência da explosão, que ocorreu durante a tarde no Centro Geral de Manutenção do RAM-2 Bolívar, em Viacha, um município situado a cerca de 30 quilómetros da cidade de La Paz, sede do Governo e do Poder Legislativo.

Roca referiu que estão a decorrer atividades "de investigação para determinar o que aconteceu neste local", sem avançar, por enquanto, com qualquer hipótese sobre as causas do incidente.

Num primeiro comunicado, o Ministério da Defesa anunciou a detonação acidental de material pirotécnico armazenado no quartel, que causou danos materiais consideráveis naquela instalação.

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