Enxurrada no Nepal. Dois trabalhadores resgatados com vida de um túnel (veja as imagens)
As equipas de socorro conseguiram esta sexta-feira, 4 de setembro, resgatar com vida de um túnel no norte do Nepal dois trabalhadores que se encontravam retidos desde a enxurrada de 26 de agosto, anunciou o Governo nepalês.
"Fomos informados de que uma pessoa acaba de ser resgatada sã e salva do túnel de Trishuli-3", escreveu o ministro da Energia, Biraj Bhakta Shrestha, num grupo de discussão partilhado com a imprensa.
"Acabámos de saber que uma segunda pessoa foi salva", acrescentou pouco depois, num grupo semelhante, o ministro do Interior, Sudan Gurung.
Dezenas de socorristas nepaleses, assistidos por especialistas provenientes da Índia, China e Coreia do Sul, escavam há uma semana vários túneis soterrados desde a cheia, em vários locais de centrais hidroelétricas ou barragens em construção.
Pouco depois da catástrofe, as autoridades nepalesas estimaram em cerca de 100 o número de trabalhadores que poderiam estar retidos apenas no túnel de Trishuli-3.
Até hoje, as equipas tinham encontrado apenas alguns corpos sem vida nos túneis da região, cheios de água e lama, nos quais abriram caminho com dificuldade, utilizando explosivos e escavadoras.
A onda de água, gelo e detritos que destruiu vários vales da região, na fronteira entre o Nepal e a China, causou pelo menos 1.280 mortos e mais de 5.600 desaparecidos, de acordo com os últimos dados oficiais.
Entre os desaparecidos contam-se mais de 900 funcionários ou trabalhadores das centrais hidroelétricas nepalesas.
O Governo nepalês divulgou esta manhã fotografias dos dois trabalhadores, identificados como Sanjay Shah e Kabir Maharjan, que foram retirados numa maca por equipas de resgate.
"Estou tão feliz, o meu coração está agora muito mais leve", reagiu à agência France-Presse (AFP) o irmão de um dos dois operários, Amir Maharjan.
Pouco antes do anúncio oficial, um especialista em resgates em profundidade envolvido nas operações, o australiano Arnold Dix, relatou que tinha sido estabelecido, pela primeira vez, contacto com sobreviventes.
"Eles acham que [as equipas de resgate] receberam uma resposta fraca vinda do interior [do túnel] que dizia 'hunchha', ou seja, 'sim' ou 'OK'", declarou Dix à AFP.
As equipas de resgate responderam: "Não se preocupem, vamos salvá-los."
Os dois sobreviventes deverão ser levados para a capital, Katmandu, de acordo com o ministro da Energia.