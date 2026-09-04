Enxurrada no Nepal. Dois trabalhadores resgatados com vida de um túnel (veja as imagens)

Dezenas de socorristas nepaleses, assistidos por especialistas provenientes da Índia, China e Coreia do Sul, escavam há uma semana vários túneis soterrados desde a cheia, em vários locais de centrais hidroelétricas ou barragens em construção.

Pouco depois da catástrofe, as autoridades nepalesas estimaram em cerca de 100 o número de trabalhadores que poderiam estar retidos apenas no túnel de Trishuli-3.

Até hoje, as equipas tinham encontrado apenas alguns corpos sem vida nos túneis da região, cheios de água e lama, nos quais abriram caminho com dificuldade, utilizando explosivos e escavadoras.

A onda de água, gelo e detritos que destruiu vários vales da região, na fronteira entre o Nepal e a China, causou pelo menos 1.280 mortos e mais de 5.600 desaparecidos, de acordo com os últimos dados oficiais.

Entre os desaparecidos contam-se mais de 900 funcionários ou trabalhadores das centrais hidroelétricas nepalesas.

O Governo nepalês divulgou esta manhã fotografias dos dois trabalhadores, identificados como Sanjay Shah e Kabir Maharjan, que foram retirados numa maca por equipas de resgate.