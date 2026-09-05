Duas pessoas resgatadas com vida dos escombros dez dias após enxurradas no Nepal

Um homem e uma mulher chineses foram este sábado, 5 de setembro, resgatados no Nepal, em operações separadas, dez dias após as enxurradas devastadoras terem atingido o país.

O homem foi resgatado de um túnel de uma central hidroelétrica, segundo uma publicação nas redes sociais do gabinete do primeiro-ministro nepalês, elevando assim para três o número de trabalhadores resgatados com vida do projeto hidroelétrico de Trishuli, um dia após os outros dois terem sido resgatados.

O exército nepalês explicou que o homem foi resgatado de um túnel de 225 metros por uma equipa conjunta composta por militares nepaleses e especialistas em catástrofes sul-coreanos e que estava a ser submetido a uma avaliação de saúde.

Imagens de meios de comunicação social mostraram o homem a ser transportado para fora do túnel por dois socorristas e a ser evacuado de helicóptero, com um médico do exército a examiná-lo durante o voo.

Os esforços das equipas de resgate têm-se concentrado precisamente em 12 projetos hidroelétricos, onde cerca de 900 trabalhadores estão desaparecidos e aproximadamente 500 estariam presos em diversos túneis. Nas operações participam equipas especializadas de Índia, China, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Paralelamente, uma mulher foi resgatada com vida de uma casa, na cidade de Nuwakot, tendo sido transportada de helicóptero para Katmandu para receber tratamento.

Imagens divulgadas pelo exército nepalês mostraram os socorristas a encontrar a mulher coberta de lama dentro de uma casa danificada, tendo-lhe dado uma garrafa de água antes de a retirarem, envolta num cobertor cinzento.