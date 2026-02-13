Ex-primeiro-ministro da Noruega acusado de corrupção agravada por ligações a Epstein

O ex-primeiro-ministro norueguês Thorbjørn Jagland foi acusado de corrupção agravada pelas suas ligações ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, informou a polícia, depois de na quinta-feira, 12 de fevereiro, três das suas propriedades terem sido alvo de buscas por parte da unidade de combate ao crime do país. A empresa de advogados que representa o antigo governante também confirmou a acusação, adiantando que Jagland rejeita a mesma. Esta investigação foi possível depois de, na quarta-feira, o Conselho da Europa, ter anunciado que, em resposta às autoridades de Oslo, iria levantar uma imunidade parlamentar de que gozava o seu antigo secretário-geral. Com base nas revelações dos ficheiros de Epstein - que indicam que planeou visitar a ilha do criminoso norte-americano com a sua família em 2014 - as autoridades norueguesas abriram uma investigação por corrupção agravada envolvendo Jagland, com o objetivo de apurar se o também ex-presidente do Comité Norueguês do Nobel recebeu presentes, viagens e empréstimos em função do seu cargo no Conselho da Europa, que ocupou entre 2009 e 2019.De acordo com os ficheiros, num e-mail de 2014, Jagland pediu ajuda a Epstein para financiar um apartamento em Oslo, enquanto outras comunicações de 2018 mostram o criminoso sexual a pedir ao norueguês que arranjasse um encontro entre ele e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e a dizer que tinha informações importantes para oferecer a Vladimir Putin.Ligações de figuras proeminentes serão investigadasO primeiro-ministro Jonas Gahr Støre afirmou esta sexta-feira, 13 de fevereiro, que as relações entre noruegueses proeminentes e Jeffrey Epstein devem ser investigadas a fundo."Acho que foi bastante chocante para as pessoas terem esta visão deste mundo e da ligação entre as pessoas com poder. E como isso afetou as pessoas sem poder, que foram abusadas e sujeitas a agressões", disse Jonas Gahr Støre à emissora pública NRK. "Como primeiro-ministro, tenho a responsabilidade de falar claramente sobre isso. E que nós, de todas as formas, contribuamos agora para que o assunto seja esclarecido", acrescentou..Caso Epstein. Polícia faz buscas em propriedades de ex-primeiro-ministro norueguês que presidiu o Comité Nobel.De Londres a Oslo. Como os ficheiros Epstein estão a abalar a política europeia