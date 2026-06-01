EUA realizam ataques de "autodefesa" contra o Irão

Os Estados Unidos informaram esta segunda-feira, 1 de junho, que realizaram, durante o fim-de-semana, "ataques de autodefesa" contra "instalações de radar", "de comando e controlo de drones" em Goruk, no sul do Irão, e na Ilha de Qeshm. Já o regime de Teerão afirmou que respondeu à ofensiva norte-americana com um ataque a uma base aérea dos EUA.De acordo com o Comando Central dos EUA (CENTCOM), os ataques, "medidos e deliberados", foram uma "resposta a ações agressivas do Irão, que incluíram o abate de um drone MQ-1 dos EUA que operava sobre águas internacionais". "Os avião de combate dos EUA responderam rapidamente, eliminando as defesas aéreas iranianas, uma estação de controlo terrestre e dois drones de ataque unidirecional que representavam ameaças claras para os navios que transitavam pelas águas regionais", lê-se no comunicado do Comando Central dos EUA, dando conta que "nenhum militar ficou ferido" nestas ações.Na nota é garantido que o o CENTCOM "continuará a proteger os ativos e interesses dos EUA em resposta à agressão injustificada do Irão durante o cessar-fogo em curso". .Também nesta segunda-feira, a Guarda Revolucionária do Irão fez saber que atacou uma base aérea utilizada pelos EUA em resposta às ações militares norte-americanas no sul do Irão, não tendo identificado a localização da base militar, segundo a Reuters.Segundo a agência de notícias KUNA, citada pela Reuters, as defesas aéreas do Kuwait, onde está localizada uma base norte-americana, intercetaram esta segunda-feira ataques de mísseis e drones..Trump repete que o Irão "quer mesmo chegar a um acordo". A troca de ataques entre os EUA e Irão acontece numa altura em que permanece a incerteza sobre os resultados dos esforços diplomáticos entre os dois países com vista a um entendimento para acabar com a guerra, em curso há mais de três meses.O presidente norte-americano repetiu na madrugada desta segunda-feira que o Irão "quer mesmo chegar a um acordo". "Será um bom acordo para os EUA e para aqueles que estão do nosso lado", escreveu Donald Trump na rede social Truth Social, numa mensagem em que criticou os seus opositores. "Descansem, tudo se vai resolver“, afirmou. .Irão diz que acordo depende de garantia dos seus direitos.Conselheiro de líder supremo do Irão acusa Trump de "trair a diplomacia pela terceira vez"