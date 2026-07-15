EUA lançam nova onda de ataques contra o Irão

As forças norte-americanas lançaram esta quarta-feira, 15 de julho, uma nova onda de ataques contra o Irão, informou o Comando Central dos Estados Unidos.O objetivo destes novos ataques é enfraquecer "ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas usaram para atacar navios comerciais no estreito de Ormuz", referem as Forças Armadas dos EUA.. Na última noite, as forças norte-americanas já tinham realizado uma ofensiva contra alvos de Teerão, o que originou novas ações militares do Irão contra países que acolhem forças dos EUA. Foram atingidas na noite de terça-feira "dezenas de alvos militares perto do estreito de Ormuz e das zonas costeiras iranianas", numa ação militar que durou sete horas, detalhou o Comando Central, que visou "instalações de mísseis e drones iranianos, capacidades navais e sistemas de defesa costeira".Esta nova vaga de ataques acontece após o exército norte-americano restabelecer o bloqueio aos portos iranianos, o que levou o Irão a ameaçar suspender as exportações de energia. Paralelamente às sucessivas ondas de ataque contra o irão, o presidente norte-americano ameaçou, na terça-feira, atacar centrais elétricas e pontes iranianas na próxima semana, caso não seja alcançado um acordo com Teerão."A situação vai ser muito má para eles, porque na próxima semana serão as centrais elétricas. Na próxima semana serão as pontes", a não ser que os iranianos "se sentem à mesa das negociações", disse Donald Trump na estação Fox News.Na mesma entrevista, o presidente norte-americano foi questionado sobre a duração dos ataques norte-americanos e garantiu: "Vão continuar até que eu diga que já chega". De acordo com um porta-voz do Governo iraniano, mais de 30 pessoas morreram em ataques aéreos norte-americanos contra o Irão nos últimos dias..Irão ameaça suspender exportações de energia após novo bloqueio dos EUA.Pelo menos 30 pessoas morreram em ataques dos EUA contra o Irão nos últimos dias, diz Teerão