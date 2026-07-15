Pelo menos 30 pessoas morreram em ataques dos EUA contra o Irão nos últimos dias, diz Teerão

Mais de 30 pessoas morreram em ataques aéreos norte-americanos contra o Irão nos últimos dias, disse esta quarta-feira, 15 de julho, um porta-voz do Governo iraniano.Por outro lado, as Forças Armadas iranianas anunciaram, também esta quarta-feira, a morte de sete militares em ataques norte-americanos realizados nas últimas horas no sudeste do Irão."Esta manhã, os militares terroristas norte-americanos dispararam 13 mísseis" contra um quartel perto da cidade de Iranshahr, a 1.500 quilómetros de Teerão, informaram as Forças Armadas em comunicado, acrescentando que sete militares morreram.Hoje, a cidade portuária de Bushehr, no sudoeste do país — onde se situa a única central nuclear do Irão —, também foi alvo de novos ataques norte-americanos.Segundo a agência de notícias iraniana IRNA, o ataque a Bushehr não fez vítimas. O governador da cidade, Mohammad Mozafari, precisou que os bombardeamentos norte-americanos atingiram "três locais" em Bushehr IRNA..Irão ameaça suspender exportações de energia após novo bloqueio dos EUA.Irão desvaloriza anúncio de Trump sobre regresso do bloqueio naval