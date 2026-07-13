Navios de guerra dos EUA navegam no Mar Arábico.
Navios de guerra dos EUA navegam no Mar Arábico.MARINHA DOS EUA
Internacional

Irão desvaloriza anúncio de Trump sobre regresso do bloqueio naval

Teerão garante que vai continuar a exercer o poder no estreito de Ormuz após declaração do presidente dos EUA. Reacende-se rastilho de guerra entre houthis e Arábia Saudita.
César Avó
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