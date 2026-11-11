EUA defendem relação comercial mais equilibrada com China antes de encontro entre líderes

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, defendeu uma relação comercial “mais equilibrada” entre os Estados Unidos e a China, considerando que a economia norte-americana se tornou excessivamente dependente das importações.

Num discurso proferido durante um jantar de gala organizado pelo Comité Nacional para as Relações EUA–China, na terça-feira, em Nova Iorque, Bessent classificou a relação bilateral como “uma das mais importantes deste século” e descreveu os laços entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, como uma amizade genuína.

O responsável defendeu, contudo, que a redução da dependência económica norte-americana em relação à China é necessária para ambos os países.

“A economia norte-americana tornou-se demasiado dependente do abastecimento externo, enquanto a China depende cada vez mais da procura estrangeira”, afirmou.

“Por outras palavras, os Estados Unidos têm de produzir mais daquilo que consomem, enquanto a China tem de consumir mais daquilo que produz”, acrescentou.

Bessent considerou que uma maior complementaridade económica permitiria fortalecer as duas economias, sublinhando que esta posição “não reflete hostilidade”, mas procura recuperar “um espírito de reciprocidade”.

Também presente no evento, o embaixador chinês nos Estados Unidos, Xie Feng, defendeu a reciprocidade nas relações bilaterais, mas advertiu que “a China e os Estados Unidos têm a ganhar com a cooperação e a perder com o confronto”.

“A grande revitalização da nação chinesa e tornar a América novamente grande podem complementar-se”, afirmou o diplomata, numa referência ao lema político de Trump.

As declarações surgem num momento de persistentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, apesar de uma frágil trégua que poderá expirar em janeiro.

Trump deverá deslocar-se na próxima semana a Shenzhen, no sul da China, para participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia–Pacífico (APEC), durante a qual está previsto um novo encontro com Xi Jinping, o terceiro entre ambos este ano.

O comércio deverá ocupar um lugar central nas conversações.

Na semana passada, o representante norte-americano para o Comércio, Jamieson Greer, manteve uma videoconferência com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, durante a qual pediu a Pequim “medidas concretas para cumprir integralmente os compromissos anteriores”.

Segundo o gabinete de Greer, o pedido incidiu particularmente sobre as compras de produtos agrícolas norte-americanos, as terras raras e outros minerais estratégicos.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua informou que Pequim manifestou preocupação com as medidas económicas e comerciais restritivas adotadas por Washington contra a China.