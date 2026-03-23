Com a vitória de Emmanuel Grégoire, socialistas vão continuar a governar Paris.
Com a vitória de Emmanuel Grégoire, socialistas vão continuar a governar Paris. CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA
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Esquerda ganha fôlego para as presidenciais, mas com aviso dos eleitores sobre a França Insubmissa

Socialistas e aliados conquistaram as três maiores câmaras do país, mas falharam quando se uniram à extrema-esquerda. A exceção foi Lyon. Reagrupamento Nacional não ganhou nenhuma cidade importante.
Ana Meireles
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