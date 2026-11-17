Em 2019, Jeffrey Epstein, criminoso sexual norte-americano, foi encontrado morto na cela da prisão. Na altura, a autópsia determinou que cometeu suicídio, mas agora um perito forense indicou que a análise que realizou sugere homicídio.

O professor Michael Freeman disse à BBC que Epstein terá sido estrangulado na cadeia enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. A conclusão foi feita após analisar documentos e fotos do arquivo do Instituto Médico Legal de Nova Iorque.

Ao programa Newsnight, da emissora britânica, o especialista disse existirem sinais de agressão, como uma hemorragia profunda no ombro esquerdo e ferimentos no rosto, apontando para um estrangulamento com uma ligadura, que, provavelmente, terá sido usada para pendurar o corpo no beliche.

De acordo com o relato feito à BBC, o perito disse que pareciam existir marcas de unhas por cima da marca da ligadura no pescoço de Epstein, o que "seria compatível com um estrangulamento, especialmente por trás, e com a tentativa da vítima de remover a ligadura do pescoço".

"Os ferimentos e a forma como o corpo foi encontrado não coincidem. Só resta uma explicação: a morte foi resultado de um homicídio", concluiu Michael Freeman.

Disse que não fazia "a menor ideia" sobre quem poderia ser o autor deste alegado homicídio. "Não tenho opinião sobre isso. Essa não é uma questão que faça parte de nenhuma das investigações que realizei", justificou.

As considerações do perito têm como base o que viu em documentos e fotografias do relatório do médico legista, que lhe foram entregues pelo irmão de Epstein, Mark Epstein, que sempre defendeu a teoria de homicídio.

Michael Freeman referiu, porém, que o trabalho que realizou é independente. Uma investigação que não foi revista pelos pares, acrescenta a BBC.