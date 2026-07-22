Alegado angariador de mulheres para Epstein encontrado morto na sua casa em França

O recrutador de modelos Daniel Siad, suspeito de ter angariado mulheres para o falecido pedófilo Jeffrey Epstein, foi encontrado morto na sua casa em Colombes, nos arredores de Paris.A informação, avançada pelo Le Parisien, foi confirmada pelo Ministério Público de Nanterre. Segundo o jornal, o homem de 69 anos morreu de paragem cardíaca."Uma investigação sobre a causa da morte foi aberta na noite de segunda-feira, após a descoberta" do corpo na sua "casa", afirmou a acusação. "Será realizada uma autópsia" no âmbito desta investigação, que foi confiada à polícia judiciária de Hauts-de-Seine, acrescentaram.Acusado de vários crimes, incluindo alegações de violação e de tráfico de mulheres, Daniel Siad era alvo de uma investigação em Paris, conduzida pelo gabinete especializado no combate ao tráfico de pessoas. De origem argelina e naturalizado sueco e francês, Siad negou as acusações e afirmou que desejava ser interrogado pelos investigadores para apresentar a sua versão dos factos, de acordo com a agência AFP.A primeira queixa contra ele foi apresentada a 10 de fevereiro por uma ex-modelo sueca, Ebba P. Karlsson. A mulher, na casa dos cinquenta anos, não conhecia a sua identidade até o reconhecer nos arquivos desclassificados relacionados com Jeffrey Epstein – onde Daniel Siad é mencionado em mais de mil documentos.Na sua queixa, Karlsson acusou Siad de a ter violado quando tinha 20 anos e, posteriormente, de a ter explorado sexualmente, apresentando-a a Gérald Marie, antigo diretor da prestigiada agência de modelos Elite, a quem acusa de outra violação. Daniel Siad e Gérald Marie, ex-marido da modelo Linda Evangelista, sempre negaram as acusações.Epstein foi encontrado morto na cela de prisão, em Nova Iorque, em 2019, depois de ter sido detido por abusos sexuais e tráfico de mulheres..Membros do Governo francês pedem investigação a Epstein em França.As elites, a decadência da sociedade e a insignificância das mulheres.Os improváveis amigos de Epstein