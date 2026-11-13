Espanha. Sánchez parte de trás, mas ainda acredita na mobilização contra a extrema-direita

É uma corrida em contrarrelógio: até dia 29, data das eleições legislativas em Espanha, os partidos à esquerda vão tentar acenar com o fantasma da extrema-direita e recuperar terreno, e à direita a mensagem do Partido Popular e do Vox vai concentrar-se em atacar o primeiro-ministro Pedro Sánchez e em propor o fim de um capítulo e o início de outro. As outras formações vão lutar contra a tendência do chamado voto útil.

A campanha arrancou de forma oficial nesta sexta-feira, 13, mas na véspera foi dado o tiro de partida. O líder socialista escolheu a Andaluzia, bastião do PSOE, como cenário do primeiro comício. Perante quatro mil pessoas, Pedro Sánchez disse estar convencido de que uma "participação histórica" irá desmentir os cenários das sondagens e materializar uma não menos "histórica reviravolta". Aproveitou a recente guerra de palavras entre os dirigentes do PP e do Vox e os líderes sindicais, a propósito da greve geral, para tentar marcar pontos: "Não se deve chamar os sindicatos de lixo nem de máfia, como fazem o PP e o Vox. Que vergonha!", exclamou, antes de defender o papel dos sindicatos.

A surpresa veio da mulher de Sánchez. Pela primeira vez, Begoña Gómez não se limitou a estar presente e discursou "enquanto militante de base". Há quase cinco meses, um juiz determinou que Gómez vai ser julgada pelos crimes de tráfico de influências e peculato, relacionada com as suas atividades académicas na Universidade Complutense. Num comício cujo lema era "A força das mulheres", Gómez agradeceu o apoio que tem recebido. “O que eu fiz durante toda a minha vida foi tentar lutar e defender o meu trabalho. Estamos um pouco cansadas daqueles que passam o dia todo a julgar-nos, a tentar dizer-nos como temos de ser ou agir. E não vamos permitir isso. Nós definimos o nosso caminho, custe a quem custar”, disse, no que foi visto como uma referência ao controverso juiz que a enviou para julgamento, Juan Carlos Peinado.

A campanha de Sánchez escolheu como lema "Vota com força". Dirigentes socialistas reconhecem que os casos judiciais em torno do seu partido, a gestão dos imigrantes em Ceuta, a crise da habitação e os dois acidentes ferroviários penalizam o PSOE. Mas também sabem que do seu lado têm um líder que, contra todas as probabilidades, conseguiu manter-se no poder sem uma maioria. E que nos próximos dias a mensagem a passar ao eleitorado é sobre uma escolha de vida ou morte, neste caso, a morte do Estado social. “Vimos os serviços públicos deteriorarem-se sob Giorgia Meloni em Itália, e Javier Milei a usar a sua serra elétrica para desmantelar o estado social argentino”, disse o socialista Francisco Toscano ao site Politico. “Nestas eleições, os espanhóis devem escolher se querem continuar a ser um país que faz progressos sociais ou seguir o caminho da regressão que vemos noutros lados.”

A via de Sánchez para a remontada parece estreita. A média das sondagens coloca o PP em primeiro lugar, com 31%, o PSOE com 27% e o Vox com 19%. Ainda que os socialistas recuperem terreno, a chave está com o partido de extrema-direita, que se prepara para duplicar (pelo menos) o número de deputados eleitos. Esta subida, a confirmar-se, dá-se à custa da esquerda radical, com o Podemos a lutar pela manutenção de representação parlamentar, e a coligação Frente Ampla, liderada pela ex-autarca de Barcelona Ada Colau, longe dos dois dígitos.

O líder do PP escolheu Badalona, na Catalunha, para o arranque da campanha, cidade cujo autarca, Xavier Albiol, ganhou popularidade com as suas declarações hostis aos imigrantes e, mais recentemente, ao gravar tentativas de despejos de "ocupas" e de inquilinos com rendas em dívida. Alberto Núñez Feijóo prometeu, caso seja eleito chefe do governo, que os espanhóis saberão onde está o seu dinheiro ao promover uma auditoria ao que chamou de "saque" por parte da coligação PSOE-Sumar. Já numa entrevista a um famoso podcaster espanhol, Jordi Wild, Feijóo disse ter dúvidas se poderá baixar os impostos, porque não acredita nos números do executivo.

Ao contrário da larga maioria dos partidos conservadores europeus, o PP não fez frente ao crescimento da extrema-direita. Pelo contrário, PP e Vox celebraram acordos e governam em conjunto em quatro regiões (Andaluzia, Aragão, Castela e Leão e Extremadura). De que forma as propostas mais extremistas do Vox seriam acomodadas, é uma incógnita.

O Vox defende medidas para facilitar a deportação e a repatriação de migrantes, e a imposição da "prioridade nacional", ou seja, o acesso em primeiro lugar aos cidadãos espanhóis à habitação, saúde e educação. Defende também o fim de todas as leis de género. Numa entrevista na TVE que fez correr muita tinta, o seu líder, Santiago Abascal, ao ser questionado sobre o machismo, começou por dizer que "agora qualquer coisa é machismo", para depois se virar contra os imigrantes. "O principal machismo em Espanha é aquele importado por aqueles que não respeitam as mulheres."