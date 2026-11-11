Cargas policiais e pugilato verbal: a greve geral que o governo apoiou. E ouviu muitas críticas

Por norma, as greves gerais são convocadas em defesa de melhores condições e como manifestação de reprovação pelas políticas do governo de turno. Em Espanha, a greve geral de 11 de novembro teve a originalidade de ser apoiada pelo executivo PSOE-Sumar e criticada pela oposição à direita. O pugilato verbal entre dirigentes do Partido Popular e do Vox, de um lado, e líderes sindicais, do outro, só foi ultrapassado pelo vigor das cargas policiais aos manifestantes. Só em Madrid, segundo um balanço a meio do dia do La Vanguardia, contava-se 25 feridos. Além do uso da força contra os piquetes junto de empresas e no centro das cidades, algumas marchas também foram reprimidas. O Podemos, através da ex-ministra Irene Montero, pediu a demissão do ministro do Interior, Fernando Grande-Marlarska. Se nas cidades andaluzas as manifestações foram canceladas devido à depressão Charles, em Madrid a marcha do final do dia juntou entre 120 mil (segundo o governo) e 400 mil pessoas (segundo os organizadores) e em Barcelona entre 50 mil e 400 mil. Apesar de a greve geral ser apoiada pelo governo, ouviram-se palavras de ordem contra o executivo, como “Governo e patronal, aliança criminal” ou “Onde está o governo progressista?”, conta a EFE..50Detidos em resultado das intervenções policiais junto de piquetes de greve um pouco por toda a Espanha. Estas fizeram 25 feridos só em Madrid..A primeira greve geral em Espanha desde 2012, realizada então em protesto pelas medidas de austeridade do conservador Mariano Rajoy, teve uma adesão desigual no país. Segundo dados das centrais sindicais, a mobilização dos trabalhadores foi mais fraca na Extremadura e em Castela-Mancha, na ordem dos 40%, e mais forte na Andaluzia e Aragão, onde atingiu os 75%. Os secretários-gerais das centrais sindicais (UGT e CCOO) consideraram a greve um “êxito”. Opinião oposta veio da associação patronal (CEOE) e da associação de pequenas e médias empresas (Cepyme). Em comunicado conjunto, consideraram a iniciativa sindical um “fracasso”, medida pela adesão de “menos de 5%”, ou seja, com “mínimos históricos a nível setorial e territorial”. As associações afirmaram ainda não compreender como é o que o governo apoiou a greve - “uma imagem lamentável para o exterior, que desencoraja, entre outras coisas, a chegada de investimentos”..4,8%foi a quebra no consumo de eletricidade em relação ao previsto, segundo a Red Eléctrica. A queda mais acentuada deu-se entre as 10h e as 11h (15,49%)..A greve foi convocada pelo Sindicato das Inquilinas e Inquilinos de Madrid pelo direito à habitação, e recebeu o apoio das centrais sindicais e de sindicatos independentes, que embrulharam a paragem de 24 horas pelo direito à habitação e salários dignos. O aumento do preço das casas, seja para comprar, seja para arrendar, disparou nos últimos anos, tornando este um problema central, simbolizado pelo despejo da octogenária Maricarmen. Os proponentes da greve querem travar o negócio dos investidores em imobiliário, em especial as empresas que detêm carteiras com milhares de fogos e gozam de isenção de IRC. Também estão contra a transformação de apartamentos de habitação em alojamento local. O líder do governo socialista, sob desgaste de várias investigações (e condenações) judiciais, aproveitou os protestos nas ruas para convocar eleições antecipadas. E subscrever a paragem de 24 horas. “Do governo, a única coisa que podemos fazer é respeitar esse direito constitucional, mas toda a gente deveria fazê-lo”, disse Pedro Sánchez. Partido Popular e Vox insurgiram-se contra a jornada sindical. O líder da formação de extrema-direita Santiago Abascal mostrou-se contra o que chamou de “sindicatos ideológicos, de orientação marxista e comunista”. Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, disse que os sindicatos estiveram a “hibernar” durante oito anos, o tempo de governação de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso, presidente da região de Madrid, desafiou Feijóo a “acabar com todo o lixo sindical” e acusou a “máfia sindical” de “comer à conta dos partidos políticos”. Entre mensagens de outros dirigentes, o PP publicou nas redes sociais a frase “Aproxima-se um momento crítico da greve... o aperitivo”, acompanhada de uma imagem criada por IA e na qual três sindicalistas convivem numa mesa farta de marisco. .A ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, afirmou ser “intolerável que um partido que aspira governar Espanha ridicularize um direito fundamental da Constituição”. Díaz, que na segunda-feira saberá o resultado da sua candidatura ao cargo de diretora-geral da Organização Internacional do Trabalho, lembrou ainda a importância dos protestos organizados pelos trabalhadores: “Quando em 1919 uma greve paralisou Barcelona, a jornada de oito horas parecia impossível, mas nesse mesmo ano já era obrigatória. E depois inspirou o mundo inteiro.” Acusado de ser mafioso e de, em conjunto com o secretário-geral da CCOO, pertencer ao governo, Pepe Álvarez, da UGT, não se ficou: “Que arrogância! Como podem ser tão imbecis?”. Já o líder da CCOO, Unai Sordo, classificou Ayuso de uma “ignorante” que está “cada vez mais trumpista”..Espanha em greve geral por melhores salários e acesso à habitação.Direito à habitação: Espanha marca greve geral para 11 de novembro.Sánchez antecipa eleições à espera que crise da habitação reverta sondagens negativas