Em Salamanca, como em várias outras cidades, a polícia impediu pela força a passagem das marchas por determinadas vias.
Em Salamanca, como em várias outras cidades, a polícia impediu pela força a passagem das marchas por determinadas vias.EPA/J.M GARCIA
Internacional

Cargas policiais e pugilato verbal: a greve geral que o governo apoiou. E ouviu muitas críticas

A três semanas de eleições, PP e Vox mostraram mais interesse em condenar os sindicatos do que em propor medidas para a crise da habitação.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Espanha
PSOE
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
Isabel Díaz Ayuso
Vox
PP
Greve geral
edição diária
Direito à habitação