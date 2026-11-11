Em Salamanca, como em várias outras cidades, a polícia impediu pela força a passagem das marchas por determinadas vias. EPA/J.M GARCIA

Internacional

Cargas policiais e pugilato verbal: a greve geral que o governo apoiou. E ouviu muitas críticas

A três semanas de eleições, PP e Vox mostraram mais interesse em condenar os sindicatos do que em propor medidas para a crise da habitação.