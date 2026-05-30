Equipas de resgate retiram quatro pessoas que estavam presas numa gruta em Laos há mais de uma semana (COM VÍDEO)

Foram retiradas quatro pessoas que se encontravam retidas numa gruta em Laos há mais de uma semana, segundo foi anunciado este sábado, 30 de maio, pelas equipas de resgate. Na sexta-feira (29), já tinha sido noticiado o resgate de um sobrevivente. Até ao momento, cinco das sete pessoas que ficaram retidas na gruta conseguiram salvar-se. Duas ainda se encontram desaparecidas. São todos cidadãos do Laos e teriam entrado na gruta para prospeção de ouro quando uma cheia repentina na caverna, localizada na província de Xaisomboun, a nordeste da capital do Laos, Vienciana, bloqueou a saída, como refere a Reuters. Numa publicação partilhada nas redes sociais, vê-se o momento em que chegam à superfície os quatro sobreviventes. Entre os elementos das equipas de resgate de Laos e Tailândia, ouviram-se gritos de alegria, com alguns a não esconderem as lágrimas. . "Eu estava literalmente a vestir a minha roupa de mergulho para entrar na água quando eles apareceram", disse o mergulhador australiano Josh Richards à CNN International.Os vários elementos das equipas de resgate preparavam-se para mais uma tentativa para ajudar a resgatar os quatro homens presos na gruta, quando os viram a sair da gruta sozinhos, sem ajuda, porque o nível de água baixou, segundo explicou ao canal de notícias Bounkham Luanglath, de uma associação de voluntários de Laos. Na passada quarta-feira, tinham sido localizadas com vida "e em segurança" cinco das sete pessoas que se encontravam retidas na gruta, anunciou nas redes sociais uma associação de socorro e mergulho do Laos, dando conta que estava a tentar encontrar os dois desaparecidos. São mais de 100 pessoas envolvidas nas operações de resgate. Além da colaboração da vizinha Tailândia, juntaram-se mergulhadores da Finlândia, França, Indonésia, Malásia, Japão e Austrália, segundo informou um grupo voluntários. .Encontradas com vida cinco das sete pessoas presas numa gruta no Laos