Encontradas com vida cinco das sete pessoas presas numa gruta no Laos

Cinco das sete pessoas presas há cerca de uma semana numa gruta no Laos sobreviveram, incluindo à enchente das águas no local, anunciaram esta quarta-feira, 27 de maio, as equipas de resgate do Laos e da Tailândia."Encontrámos cinco pessoas vivas e em segurança. Ainda estamos em buscas por outras duas", lê-se numa mensagem nas redes sociais de uma associação de socorro e mergulho do Laos.O socorrista tailandês Kengkach Bangkawong também publicou um vídeo no qual afirmou: "alcançámos nosso objetivo às 16h30. Encontrámos cinco pessoas e estamos à procurando das outras duas".Ao todo, estão envolvidas cerca de 100 pessoas nas operações de resgate, incluindo o mergulhador especializado finlandês Mikko Paasi, na região de Xaysomboun, a nordeste da capital do Laos, Vienciana..Sete pessoas estão presas numa gruta no Laos. Especialistas que salvaram equipa de futebol em 2018 voltam a tentar milagre (com vídeos)