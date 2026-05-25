Sete pessoas estão presas numa gruta no Laos. Especialistas que salvaram equipa de futebol em 2018 voltam a tentar milagre (com vídeos)

Sete pessoas encontram-se há cinco dias presas numa gruta na província de Xaysomboun, no Laos, país do sudeste asiático.De acordo com a agência de notícias estatal Laophattana News, estas pessoas estavam à procura de ouro, mas ficaram presos dentro da caverna devido às fortes fortes chuvas que provocaram cheias repentinas, que bloquearam a saída.O incidente registou-se a 20 de maio e desde então as autoridades e os moradores locais têm trabalhado para bombear a água para fora da caverna, mas as equipes de resgate não conseguiram chegar ao grupo. As autoridades e os moradores locais têm trabalhado para bombear a água para fora da caverna, mas até agora as equipas de resgate não conseguiram chegar ao grupo.Neste momento, no local encontram-se especialistas em resgate em cavernas, que em 2018 conseguiram o milagre de salvar as 12 crianças e o treinador de uma equipa de futebol que estiveram 18 dias presos na gruta de Tham Luang, na Tailândia."Ainda não sabemos se eles ainda estão vivos", disse Bounkham Luanglat, presidente de uma associação de resgate voluntária do Laos, à agência de notícias francesa AFP.Neste momento encontram-se cerca de 100 pessoas do Laos e da Tailândia a ajudar nas operações de resgateO grupo de resgate lançou entretanto um apelo a organizações de beneficência da Tailândia para que forneçam pessoal especializado e equipamentos, incluindo bombas d'água, geradores e dispositivos de imagem térmica, para ajudar a localizar e resgatar as sete pessoas.A situação é descrita pelo grupo como uma emergência humanitária, com os socorristas a trabalharem em condições difíceis devido às inundação da gruta."A missão é difícil. Por causa da chuva, quando descemos, tivemos que sair porque o nível da água estava a subir", disse o socorrista tailandês Chakkit Taengtan num vídeo publicado na sua página do Facebook.