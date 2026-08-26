Enxurrada no Nepal: pelo menos 22 mortos e quase 400 desaparecidos, a maioria estrangeiros

Pelo menos 22 pessoas morreram e quase 400 estão desaparecidas no Nepal, a maioria delas estrangeiros, depois de uma enxurrada ter destruído várias casas e outras infraestruturas junto à fronteira com o Tibete.

As autoridades confirmam que foram recuperados 22 corpos e admitem que o número de vitimas mortais aumente nas próximas horas.

Suspeita-se que um terramoto tenha atingido a região e desencadeado um deslizamento de gelo e rochas no rio Lhende Khola, no Nepal, provocando as inundações.

De acordo com a BBC este é o desastre mais devastador no Nepal desde o terramoto de 2015, que fez quase 9.000 mortos. No ano passado, uma cheia repentina na mesma região matou 18 pessoas.