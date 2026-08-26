Enxurrada no Nepal: pelo menos 22 mortos e quase 400 desaparecidos, a maioria estrangeiros
Pelo menos 22 pessoas morreram e quase 400 estão desaparecidas no Nepal, a maioria delas estrangeiros, depois de uma enxurrada ter destruído várias casas e outras infraestruturas junto à fronteira com o Tibete.
As autoridades confirmam que foram recuperados 22 corpos e admitem que o número de vitimas mortais aumente nas próximas horas.
Suspeita-se que um terramoto tenha atingido a região e desencadeado um deslizamento de gelo e rochas no rio Lhende Khola, no Nepal, provocando as inundações.
De acordo com a BBC este é o desastre mais devastador no Nepal desde o terramoto de 2015, que fez quase 9.000 mortos. No ano passado, uma cheia repentina na mesma região matou 18 pessoas.
Segundo um comunicado divulgado pela Agência de Turismo do Nepal, há 384 desaparecidos, entre os quais 291 estrangeiros e 93 nepaleses.
Entre os estrangeiros há pelo menos três norte-americanos, mas também 59 indianos, 17 malaios, 12 britânicos, quatro sul-africanos, um holandês e um australiano. Há ainda mais de cem turistas cuja nacionalidade está por confirmar.
A enxurrada também terá causado vítimas na China, no posto fronteiriço de Gyirong, na Região Autónoma do Tibete.
O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou esforços totais para procurar e resgatar as pessoas desaparecidas, segundo a agência Xinhua.