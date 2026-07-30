Emitiu mandados contra Netanyahu e Putin mas foi expulso do TPI por assédio sexual
Foto: TPI
Internacional

Emitiu mandados contra Netanyahu e Putin mas foi expulso do TPI por assédio sexual

Karim Khan foi advogado de figuras como Charles Taylor, William Ruto e Seif al-Islam Kadhafi, numa carreira marcada por casos de grande projeção internacional. O britânico, de 56 anos, nega todas as acusações de que é alvo.
Publicado a
Loading content, please wait...
Internacional
Benjamin Netanyahu
Vladimir Putin
Justiça
Tribunal Penal Internacional
TPI
Haia
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt