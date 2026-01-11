Embaixador da Dinamarca diz que futuro da Europa e da NATO estão em causa com ameaças à Gronelândia

Lars Steen Nielsen, embaixador da Dinamarca em Portugal, alertou este domingo, 11 de janeiro, que as ameaças dos EUA à Gronelândia são um “assunto muito importante” para o futuro daquele país nórdico, mas também da Europa e da NATO.No final de um almoço privado com o candidato presidencial Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa liberal, o embaixador lembrou que o mundo é hoje “um lugar mais imprevisível”. “Por isso, como europeus, temos que estar juntos”, defendeu.Lars Steen Nielsen, que revelou ter explicado a Cotrim Figueiredo qual a posição do Governo dinamarquês face às ameaças norte-americanas, aproveitou a ocasião para agradecer ao Governo de Luís Montenegro a solidariedade demonstrada para com a Dinamarca.Agradecimento que estendeu ainda ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cargo que considerou ter uma “grande importância” em assuntos externos.“Temos falado com ele e ele está também a dar o seu apoio”, sublinhou.O embaixador disse ainda que é preciso levar a sério as ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, algo que o Governo dinamarquês está a fazer.O líder norte-americano tem preocupado os aliados ao recusar-se a descartar o uso da força militar para tomar à Dinamarca este território autónomo, membro da NATO.Trump afirmou que o controlo desta ilha rica em recursos é crucial para a segurança nacional norte-americana, dada a crescente ameaça representada pela Rússia e pela China no Ártico.A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou que um ataque militar norte-americano para tomar a Gronelândia pode significar o fim da aliança militar ocidental com 76 anos.Os líderes dos cinco partidos políticos representados no Parlamento da Gronelândia (Inatsisartut) defenderam o direito dos habitantes deste território autónomo dinamarquês a decidirem o seu futuro face às ameaças de Donald Trump.Cotrim Figueiredo alerta que ameaças dos EUA à Gronelândia podem ser “sentença de morte” da NATOJoão Cotrim Figueiredo alertou, após o encontro, que as ameaças dos EUA à Gronelândia são um enorme desafio à coesão da NATO e podem, até, ser a sua “sentença de morte”.“As ameaças que hoje impendem sobre a Groenlândia são um enorme desafio à coesão da NATO e podem, inclusivamente, ser a sua sentença de morte”, frisou.O antigo líder da IL considerou que estas ameaças são um enorme desafio à capacidade de atuação da União Europeia que não está, depois de décadas de desinvestimento, preparada para ombrear militarmente com os Estados Unidos.Em sua opinião, por muito assertiva que a Europa seja, não tem real capacidade de reação militar, portanto, ficará sempre por ameaças porque “não tem muitas cartas para jogar”.“E é neste quadro de enorme dificuldade que vale a pena nos prepararmos, desde já, Portugal enquanto país soberano, mas Portugal também enquanto membro de organizações como a NATO e a União Europeia”, assinalou.Cotrim Figueiredo explicou ainda que trouxe a questão da Gronelândia para a campanha para as eleições de dia 18 por entender que é “urgente pôr este tema na agenda” e porque nas três semanas de campanha para a segunda volta o assunto vai estar “na ordem do dia”.“Esta preocupação que eu tenho com a Groenlândia, sabendo que vai ser um assunto que vai causar necessidade de decisões muito difíceis, não vejo mais ninguém preocupado com isso”, destacou o candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal.O ex-presidente da IL recordou que este assunto é especialmente crucial para o futuro de Portugal, da União Europeia e da NATO..Partidos da Gronelândia defendem direito à autodeterminação perante ameaças de Trump.Trump desafia Rússia e China a comprar petróleo aos EUA e diz que terá Gronelândia pela via "fácil ou difícil".Estados Unidos ponderam oferecer até 100 mil dólares aos habitantes da Gronelândia para anexar ilha