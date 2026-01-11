Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Embaixador da Dinamarca diz que futuro da Europa e da NATO estão em causa com ameaças à Gronelândia

Lars Steen Nielsen lembra que o mundo é hoje “um lugar mais imprevisível”, pelo adverte que os europeus têm de "estar juntos”.
Lars Steen Nielsen, embaixador da Dinamarca em Portugal, alertou este domingo, 11 de janeiro, que as ameaças dos EUA à Gronelândia são um “assunto muito importante” para o futuro daquele país nórdico, mas também da Europa e da NATO.

No final de um almoço privado com o candidato presidencial Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa liberal, o embaixador lembrou que o mundo é hoje “um lugar mais imprevisível”. “Por isso, como europeus, temos que estar juntos”, defendeu.

Lars Steen Nielsen, que revelou ter explicado a Cotrim Figueiredo qual a posição do Governo dinamarquês face às ameaças norte-americanas, aproveitou a ocasião para agradecer ao Governo de Luís Montenegro a solidariedade demonstrada para com a Dinamarca.

Agradecimento que estendeu ainda ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cargo que considerou ter uma “grande importância” em assuntos externos.

“Temos falado com ele e ele está também a dar o seu apoio”, sublinhou.

O embaixador disse ainda que é preciso levar a sério as ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, algo que o Governo dinamarquês está a fazer.

O líder norte-americano tem preocupado os aliados ao recusar-se a descartar o uso da força militar para tomar à Dinamarca este território autónomo, membro da NATO.

Trump afirmou que o controlo desta ilha rica em recursos é crucial para a segurança nacional norte-americana, dada a crescente ameaça representada pela Rússia e pela China no Ártico.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou que um ataque militar norte-americano para tomar a Gronelândia pode significar o fim da aliança militar ocidental com 76 anos.

Os líderes dos cinco partidos políticos representados no Parlamento da Gronelândia (Inatsisartut) defenderam o direito dos habitantes deste território autónomo dinamarquês a decidirem o seu futuro face às ameaças de Donald Trump.

Cotrim Figueiredo alerta que ameaças dos EUA à Gronelândia podem ser “sentença de morte” da NATO

João Cotrim Figueiredo alertou, após o encontro, que as ameaças dos EUA à Gronelândia são um enorme desafio à coesão da NATO e podem, até, ser a sua “sentença de morte”.

“As ameaças que hoje impendem sobre a Groenlândia são um enorme desafio à coesão da NATO e podem, inclusivamente, ser a sua sentença de morte”, frisou.

O antigo líder da IL considerou que estas ameaças são um enorme desafio à capacidade de atuação da União Europeia que não está, depois de décadas de desinvestimento, preparada para ombrear militarmente com os Estados Unidos.

Em sua opinião, por muito assertiva que a Europa seja, não tem real capacidade de reação militar, portanto, ficará sempre por ameaças porque “não tem muitas cartas para jogar”.

“E é neste quadro de enorme dificuldade que vale a pena nos prepararmos, desde já, Portugal enquanto país soberano, mas Portugal também enquanto membro de organizações como a NATO e a União Europeia”, assinalou.

Cotrim Figueiredo explicou ainda que trouxe a questão da Gronelândia para a campanha para as eleições de dia 18 por entender que é “urgente pôr este tema na agenda” e porque nas três semanas de campanha para a segunda volta o assunto vai estar “na ordem do dia”.

“Esta preocupação que eu tenho com a Groenlândia, sabendo que vai ser um assunto que vai causar necessidade de decisões muito difíceis, não vejo mais ninguém preocupado com isso”, destacou o candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal.

O ex-presidente da IL recordou que este assunto é especialmente crucial para o futuro de Portugal, da União Europeia e da NATO.

