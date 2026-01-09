Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Trump pressiona o México, saúda libertação de presos políticos na Venezuela e cancela novos ataques ao país

O presidente norte-americano vai encontrar-se, na próxima semana, com María Corina Machado e assume que seria "uma grande honra" se a líder da oposição venezuelana lhe entregasse o Nobel da Paz.
AARON SCHWARTZ / POOL

Venezuela e Ucrânia no Conselho de Estado marcado para esta sexta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou para esta sexta-feira, 9 de janeiro, às 15h00, o Conselho de Estado para analisar a situação internacional, nomeadamente o que está a acontecer na Ucrânia e na Venezuela.

Esta reunião do Conselho de Estado, que deverá ser a última no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, gerou polémica por ter sido agendada em plena campanha presidencial e pelo facto de dois dos conselheiros de Estado, Luís Marques Mendes e André Ventura, estarem na corrida a Belém.

EUA libertam dois tripulantes russos de petroleiro apreendido no Atlântico Norte. Moscovo expressa "gratidão"

Os Estados Unidos libertaram dois tripulantes russos do petroleiro   apreendido esta semana pelas forças norte-americanas.

"Congratulamo-nos com esta decisão e expressamos a nossa gratidão" à liderança dos EUA, disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citada pela Reuters.

A embarcação com bandeira da Rússia, denominada "Marinera", anteriormente conhecida como Bella 1, foi intercetada e apreendida, na passada quarta-feira (7 de janeiro), perto da Islândia, no Atlântico Norte.

"Sinal de procura pela paz". Trump saúda libertação de presos políticos e cancela "segunda onda de ataques" contra a Venezuela  

O presidente dos EUA aplaudiu a decisão da Venezuela em libertar "um grande número" de presos políticos e anunciou que cancelou uma "segunda onda de ataques", que estava incialmente prevista.

É um "gesto muito importante e inteligente" e "um sinal de procura pela Paz", escreveu Donald Trump na sua rede social, a Truth Social.

"Os EUA e a Venezuela estão a trabalhar bem juntos, especialmente no que diz respeito à reconstrução, de uma forma muito maior, melhor e mais moderna, da sua infraestrutura de petróleo e gás", realçou.

Devido à cooperação com a atual liderança venezuelana, Trump anunciou: "cancelei a segunda onda de ataques anteriormente prevista, que parece não ser necessária".

Ainda assim, referiu que "todos os navios permanecerão no local por motivos de segurança".

"Pelo menos 100 mil milhões de dólares serão investidos pela BIG OIL, com quem me reunirei hoje na Casa Branca", revelou ainda Donald Trump.

Colômbia. Líder de grupo dissidente das FARC propõe união com ELN após ataque de EUA

O criminoso mais procurado da Colômbia, Néstor Gregorio Vera, chefe do Estado-Maior Central (EMC), maior grupo dissidente das FARC, propôs unir-se à guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) após o ataque norte-americano à Venezuela.

"Convocamos, com necessidade imperiosa, uma cimeira de comandantes insurgentes da Colômbia e de toda a nossa América. Chega de intervenções militares (...) de dominação cultural, que cessem todas as formas de agressão imperialista", afirmou na quinta-feira Vara, conhecido como Iván Mordisco, num vídeo publicado nas redes sociais.

O chefe do EMC, pelo qual o Governo colombiano oferece uma recompensa de cinco mil milhões de pesos (cerca de 1,1 milhões de euros), convidou para a reunião os comandantes da Segunda Marquetalia e da Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), outros dois grupos dissidentes, e o ELN, que opera principalmente na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela.

“Apresentamos-vos esta proposta, não somos forças dispersas, somos herdeiros da mesma causa (...) Vamos forjar o grande bloco insurgente que fará recuar os inimigos da grande pátria”, continuou.

Nesse sentido, Mordisco destacou que, embora "existam diferenças herdadas do passado", hoje enfrentam "o mesmo inimigo". "A sombra da águia intervencionista paira sobre todos igualmente", declarou.

"Haverá tempo para nos sentarmos em camaradagem para discutir esses desacordos", afirmou, acrescentando ainda: "O destino grita-nos que é hora de nos unirmos (...) na trincheira comum".

Grupos dissidentes das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e o ELN têm disputas violentas pelo controlo territorial e pelo negócio da cocaína em várias partes da Colômbia, especialmente na região de Catatumbo e no departamento de Arauca, ambos em zonas fronteiriças com a Venezuela.

Após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no sábado, o ELN saudou o apelo das autoridades venezuelanas para resistir após o ataque dos Estados Unidos.

"Saudamos os apelos das autoridades venezuelanas para resistir a esta brutal intervenção militar e continuar a defender o legado do [ex-presidente] Hugo Chávez", afirmou o Comando Central, máxima autoridade de comando da guerrilha, num comunicado publicado no domingo.

A Colômbia e a Venezuela partilham uma fronteira terrestre de 2.219 quilómetros que se estende das Caraíbas à Amazónia e que é sobretudo composta por territórios despovoados.

O ELN, incluído pelos Estados Unidos na lista de organizações terroristas estrangeiras e que o próprio Presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de se ter tornado um grupo de narcotraficantes, é o grupo armado com maior poder na fronteira e, por isso, tem uma forte presença na Venezuela.

Lusa

Ex-candidato à presidência Enrique Márquez entre os primeiros opositores libertados

O ex-candidato à presidência da Venezuela Enrique Márquez foi um dos primeiros presos políticos que saíram da prisão no âmbito das libertações anunciadas pelas autoridades de Caracas, de acordo com um vídeo de um jornalista local.

"Acabou tudo", disse Enrique Marquez na quinta-feira à mulher no vídeo, filmado num bairro de Caracas, para onde foi levado pela polícia na companhia de Biagio Pilieri, colaborador da líder da oposição e Prémio Nobel da Paz Maria Corina Machado.

As libertações ocorrem menos de uma semana depois da captura, em 3 de janeiro, por parte dos Estados Unidos, do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no final de uma operação militar sem precedentes em território venezuelano.

Marquez, 62 anos, tinha sido detido em janeiro de 2025. Registou-se formalmente para as eleições presidenciais de julho de 2024 para poder ser o principal representante da oposição caso o Governo rejeitasse a candidatura de Edmundo Gonzalez Urrutia, que substituiu Maria Corina Machado, declarada inelegível. Urrutia acabou por se manter na corrida contra Maduro.

Antes da detenção, Márquez liderou uma cruzada judicial contra a reeleição de Maduro, conquistada, de acordo com a oposição e parte da comunidade internacional, em condições marcadas por fraudes.

Cerca de 2.400 pessoas foram detidas e 28 mortas durante a repressão aos distúrbios pós-eleitorais.

A proeminente advogada venezuelana Rocio San Miguel, detida em fevereiro de 2024, também foi libertada na quinta-feira.

Também cinco espanhóis, incluindo um cidadão com dupla nacionalidade, saíram na prisão, de acordo com o Governo espanhol.

"O governo espanhol congratula-se com a libertação hoje [ontem, quinta-feira] em Caracas de cinco espanhóis, incluindo uma cidadã com dupla nacionalidade, que se preparam para regressar a Espanha com a ajuda da nossa embaixada em Caracas", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol num comunicado.

As autoridades da Venezuela anunciaram na quinta-feira a libertação de um "número significativo" de presos, tanto venezuelanos como estrangeiros, afirmou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez.

Trata-se de "um gesto unilateral para reforçar" a "decisão irredutível de consolidar a paz" no país e "a convivência pacífica", sem distinção de ideologia ou religião, disse Jorge Rodríguez, numa conferência de imprensa em Caracas, sem precisar o número de pessoas que vão ser libertadas.

"Considere-se este gesto do governo bolivariano [da Venezuela], de ampla intenção de procura da paz, como uma contribuição que todos e todas devemos fazer para que a nossa República continue a sua vida pacífica e em busca da prosperidade", acrescentou o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela.

Jorge Rodríguez agradeceu ao ex-primeiro-ministro de Espanha Jose Luis Rodríguez Zapatero, ao Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao Governo do Qatar a colaboração neste processo.

O anúncio das autoridades da Venezuela ocorre cinco dias depois da operação militar dos EUA no país da América Latina, que levou à captura de Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores.

Lusa

Senado aprova resolução que pode limitar os poderes de guerra de Trump. Venezuela liberta presos políticos

Trump pressiona o México e declara que EUA vão "iniciar ataques terrestres" contra cartéis de droga

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que, após os bombardeamentos contra embarcações marítimas nas Caraíbas e no Pacífico, os Estados Unidos vão realizar "ataques terrestres" contra os cartéis de droga, sem especificar o local exato.

"Vamos iniciar ataques terrestres contra os cartéis. Os cartéis controlam o México. É muito, muito triste ver e observar o que aconteceu neste país", disse o dirigente norte-americano, na quinta-feita, em entrevista à Fox News.

Donald Trump exortou o México no domingo a "recuperar o controlo", após meses de pressão sobre o vizinho do sul em questões relacionadas com a luta contra o narcotráfico e a balança comercial.

O presidente norte-americano afirmou ter exortado a homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a permitir que Washington enviasse forças dos EUA para combater os cartéis de droga que operam no México, uma proposta que a governante já tinha rejeitado no passado, disse Trump.

No sábado, as forças norte-americanas capturaram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e esposa, Cilia Flores, acusados pela justiça dos EUA de narcoterrorismo e importação de “toneladas de cocaína”.

“O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem”, reagiu Claudia Sheinbaum, após o sequestro de Maduro.

Os Estados Unidos destacaram, desde o verão, um dispositivo militar para as águas das Caraíbas e bombardearam embarcações provenientes da Venezuela em nome da luta contra o narcotráfico, operações cuja legalidade é questionada por especialistas, organizações não-governamentais e responsáveis das Nações Unidas.

Até agora, o Governo norte-americano não apresentou provas de que essas embarcações transportavam efetivamente drogas.

No final de dezembro, Trump afirmou que os Estados Unidos destruíram uma zona de desembarque usada por barcos acusados de participar no narcotráfico na Venezuela.

Trump disse que gostaria que Corina Machado lhe desse o Prémio Nobel

O presidente dos Estados Unidos afirmou que se vai encontrar com Maria Corina Machado acrescentando que seria "uma grande honra" se a dirigente oposicionista venezuelana lhe entregasse o Prémio Nobel da Paz.

Donald Trump disse na quinta-feira à noite, à Fox News, que o encontro com Corina Machado vai decorrer em Washington na próxima semana, não tendo sido especificada a data. 

O chefe de Estado norte-americano referindo-se ao encontro afirmou que seria uma honra receber de Corina Machado a medalha do Prémio Nobel da Paz que a líder oposicionista da Venezuela recebeu do Comité Nobel em 2025. 

"Ouvi dizer que ela queria fazer isto. Seria uma grande honra", disse Donald Trump ao apresentador da Fox News que recordou que a líder da oposição venezuelana tinha prometido "partilhar" e até "entregar" o galardão.

Os Estados Unidos capturaram no sábado o Presidente da Venezuela que está a ser julgado em Nova Iorque por tráfico de estupefacientes e posse de armas.

Nesse dia, Trump afirmou que Corina Machado não estava qualificada para assumir a liderança da Venezuela e sublinhou que a realização de eleições no país não está na agenda de Washington. 

Segundo a Agência France Presse, Donald Trump não superou o facto de Corina Machado ter sido escolhida para o Prémio Nobel da Paz, no ano passado.

Nesse sentido, o presidente norte-americano voltou a expressar queixas na entrevista à Fox News, criticando particularmente a Noruega.

"Esta é a posição do comité (que atribui o Prémio Nobel da Paz). (...) É muito embaraçoso para a Noruega. Se tiveram alguma coisa a ver com isso ou não. Penso que tiveram. Dizem que não. Mas quando se acaba com oito guerras, deve-se ganhar um prémio por cada uma delas", disse Donald Trump, repetindo este número, que os especialistas em relações internacionais consideram fantasioso.

Lusa

