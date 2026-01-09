Trump pressiona o México, saúda libertação de presos políticos na Venezuela e cancela novos ataques ao país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou para esta sexta-feira, 9 de janeiro, às 15h00, o Conselho de Estado para analisar a situação internacional, nomeadamente o que está a acontecer na Ucrânia e na Venezuela. Esta reunião do Conselho de Estado, que deverá ser a última no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, gerou polémica por ter sido agendada em plena campanha presidencial e pelo facto de dois dos conselheiros de Estado, Luís Marques Mendes e André Ventura, estarem na corrida a Belém.