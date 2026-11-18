O dia começou com uma reunião entre Xi Jinping e Vladimir Putin, durante a qual o presidente chinês defendeu o reforço das relações políticas e militares entre os dois países. Mais tarde, Xi recebeu pessoalmente Donald Trump no aeroporto de Shenzhen, num gesto invulgar na diplomacia chinesa. O presidente norte-americano cumprimentou-o com um abraço, numa receção que incluiu honras militares.

Já antes do jantar de gala da APEC, Trump e Putin trocaram um aperto de mão na presença de Xi Jinping. Os dois líderes cumprimentaram-se calorosamente, naquele que foi o primeiro encontro presencial entre ambos desde a cimeira realizada no Alasca, em agosto de 2025.