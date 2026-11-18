Em imagens. Trump, Xi e Putin juntos na China antes de reunião inédita
Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin estiveram juntos esta quarta-feira, 18 de novembro, em Shenzhen, na China, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC). O encontro dos três presidentes, marcado por cumprimentos e apertos de mão, antecede uma reunião trilateral inédita, prevista para quinta-feira.
O dia começou com uma reunião entre Xi Jinping e Vladimir Putin, durante a qual o presidente chinês defendeu o reforço das relações políticas e militares entre os dois países. Mais tarde, Xi recebeu pessoalmente Donald Trump no aeroporto de Shenzhen, num gesto invulgar na diplomacia chinesa. O presidente norte-americano cumprimentou-o com um abraço, numa receção que incluiu honras militares.
Já antes do jantar de gala da APEC, Trump e Putin trocaram um aperto de mão na presença de Xi Jinping. Os dois líderes cumprimentaram-se calorosamente, naquele que foi o primeiro encontro presencial entre ambos desde a cimeira realizada no Alasca, em agosto de 2025.
Os três presidentes participaram também na fotografia de família da cimeira. Durante o jantar de boas-vindas, Xi Jinping destacou a transformação de Shenzhen num centro internacional de economia e inovação e apelou ao reforço da cooperação entre os países da região Ásia-Pacífico.
A reunião trilateral entre Trump, Xi e Putin está prevista para quinta-feira (19), com questões de segurança internacional e as relações entre Washington, Pequim e Moscovo na agenda.