E ao terceiro dia de missão, astronautas da Artemis II enfrentam avaria na eliminação de dejetos na sanita

Os quatro astronautas da Artemis II que estão em missão pelo espaço, a caminho da Lua, enfrentaram na manhã deste sábado, 4 de abril, um problema com a sanita da cápsula Orion, de 5 metros de diâmetro."O problema está na eliminação dos dejetos da sanita", disse Judd Frieling, diretor de voo, acrescentando que provavelmente havia "urina congelada na linha de ventilação".A avaria estava a tentar ser resolvida pelos controladores da missão numa altura em que os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial do Canadá ainda estavam a dormir, a quase 320.000 quilómetros da Terra. .E às 15h30 (horário da costa leste dos EUA, 20h30 em Lisboa) os controladores da missão arranjaram uma solução que passava por aquecer o cano congelado, girando depois a cápsula para que a urina congelada fosse exposta ao sol. O canal foi então desobstruído, permitindo que o sistema de gestão de resíduos a expelisse para fora da cápsula. E assim a casa de banho voltou a ficar operacional para os astronautas.Esta não é a primeira vez que aquela casa de banho dá problemas, uma vez que pouco depois do lançamento no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, a tripulação percebeu que a bomba da sanita não estava a funcionar. Contudo, o problema teve uma solução relativamente simples: os astronautas apenas não tinham colocado água suficiente para escorvar a bomba. Refira-se que estas bombas são importantes porque auxiliam a remoção de dejetos , uma vez que no espaço, não há gravidade para auxiliar essas expulsões. .Tripulação da missão Artemis II fala de "vistas fenomenais" e "ar frio".Artemis II divulga primeiras imagens da Terra a caminho da Lua (com vídeo)