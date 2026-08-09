Drones e mísseis russos provocam duas mortes e 40 feridos na Ucrânia

Ataques russos fizeram dois mortos e pelo menos 40 feridos em várias regiões da Ucrânia durante a noite de sábado para hoje, afirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais.Um ataque com um drone russo fez dois mortos e “destruiu quatro pisos de um edifício residencial” em Kharkiv, uma grande cidade do nordeste da Ucrânia, Zelensky.Segundo o governador regional, Oleg Synegoubov, 23 pessoas ficaram também feridas. Imagens por ele divulgadas mostram um edifício parcialmente destruído, junto do qual as equipas de emergência desenvolvem operações.Segundo o Presidente ucraniano, outras oito pessoas ficaram feridas durante a noite em Odessa, onde ataques danificaram a rede elétrica, o porto e residências.Zelensky denunciou ainda um ataque “absolutamente brutal” contra uma infraestrutura energética junto a um centro comercial em Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país. Nove pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas nesta cidade, segundo o Presidente ucraniano.Imagens divulgadas sábado à noite nas redes sociais, cuja autenticidade não foi confirmada pela AFP, mostram edifícios em chamas no que parece ser uma zona comercial.A Rússia recorre ao “terror balístico”, lamentou Zelensky, afirmando que 61 mísseis de diferentes tipos foram lançados contra a Ucrânia esta semana.“São necessárias mais pressão, mais sanções contra a Rússia e mais defesa antiaérea para a Ucrânia», afirmou.Na Rússia, um ataque com drones ucranianos contra a cidade de Belgorod, junto à fronteira, matou três pessoas e feriu 25, incluindo crianças de quatro e nove anos, segundo o governador interino da região, Alexandre Chouvaïev.Nesse sentido, as defesas antiaéreas russas abateram 153 drones ucranianos sobre 17 regiões russas, a península anexada da Crimeia e os mares Negro e Azov, provocando três mortos e 25 feridos, informou o Ministério da Defesa da Rússia.Segundo a ONU, este conflito provocou este ano um número superior de mortes entre a população civil. A invasão russa, iniciada há quatro anos e meio, prossegue sem perspetivas de um acordo de paz..Ataques noturnos fizeram três mortos na Rússia e dois na Ucrânia.Ataque russo com mais de 40 mísseis atinge Kiev e faz pelo menos um morto (veja imagens)