Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade.
Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade.Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA
Internacional

Ataque russo com mais de 40 mísseis atinge Kiev e faz pelo menos um morto (veja imagens)

Kiev tem alertado para a crescente pressão sobre os seus sistemas de defesa aérea, pois está a esgotar os intercetores utilizados para neutralizar ataques de mísseis balísticos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 16 ficaram feridas esta noite durante um dos maiores ataques russos contra a capital ucraniana, Kiev, desde o início da guerra com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na rede social X que os russos dispararam mais de 40 mísseis esta noite, a maioria contra Kiev, e mais de 120 drones contra a Ucrânia.

Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas na região da capital ucraniana. Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade. Um dia antes, a Ucrânia tinha atacado centros logísticos na Rússia - que segundo Zelensky eram usados com fins militares - matando pelo menos oito pessoas.

Kiev tem alertado para a crescente pressão sobre os seus sistemas de defesa aérea, pois está a esgotar os intercetores utilizados para neutralizar ataques de mísseis balísticos, após mais de três anos de guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimou que a Rússia tenha usado esta semana aproximadamente 1.450 drones de ataque, mais de 1.640 bombas guiadas e 99 mísseis de diversos tipos contra mais de uma dezena de regiões do país, incluindo Kiev, Odessa, Zaporíjia, Sumi e Chernihiv.

Veja imagens do fotógrafo Sergey Dolzhenko, da EPA.

Zelensky tem pedido aos aliados que agilizem a entrega dos sistemas de defesa aérea. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 alegando que o fazia para “desnazificar e desmilitarizar” o país vizinho, que se libertou da esfera política e militar de Moscovo em 1991, quando se tornou independente da então União Soviética.

A guerra russa contra a Ucrânia, com um balanço de mortes civis e militares por determinar, é considerada como o conflito mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade.
Sobe para 18 o número de mortos no ataque russo de larga escala contra a Ucrânia. Kiev é uma das cidades atingidas
Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade.
Bruxelas assina acordo para a produção de drones com Kiev e desembolsa mais mil milhões
Guerra na Ucrânia
Mísseis
Kiev
guerra
Ataque russo
Diário de Notícias
www.dn.pt