Drone russo atinge sede dos serviços de segurança ucranianos

Um drone de ataque russo explodiu na sede dos Serviços de Segurança da Ucrânia (SBU) esta sexta-feira. O sucedido foi confirmado pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky. "Infelizmente, um drone russo atingiu o edifício central da SBU na Volodymyrska, em Kiev, em frente à catedral de Santa Sofia", escreveu nas redes sociais. Doze pessoas ficaram feridas.

O presidente ucraniano disse ainda que o drone "foi dirigido diretamente para o gabinete do chefe da SBU neste edifício", Oleksandr Poklad. "Dei ordens a Poklad para responder aos russos de forma adequada, sentida e, se possível, de forma espelhada a este ataque, assim que tudo estiver pronto", prosseguiu.

De acordo com o autarca Vitaly Klitschko, em informação prestada às 15h de Lisboa, e que designou o alvo como "um edifício não residencial", a queda do drone no telhado provocou a queda parcial deste, bem como de uma parede exterior, além de um incêndio. Em resultado, 12 pessoas ficaram feridas, nove das quais foram hospitalizadas.

Segundo Serhii Beskrestnov, conselheiro de Zelensky na área das tecnologias de defesa, o ataque deverá ter sido guiado por um agente russo num raio de cinco quilómetros, até porque não havia outros drones nos céus nessa altura.

É o segundo incidente em 48 horas a envolver o SBU, cujas tarefas principais são o contraterrorismo e as informações internas. Na quarta-feira, elementos deste serviço envolveram-se num bizarro tiroteio nas ruas da capital com o outro serviço de informações do país, a Direção Principal de Informações (HUR), que é militar e centrado nas informações externas.

Ao que contaram os meios de comunicação locais, a troca de tiros, que deixou três agentes feridos, esteve centrado em Stepan Kaplunov, vice-comandante do Corpo de Voluntários Russos. Ao que disse o SBU em comunicado posterior, terá sido frustrado um plano para "matar um dos líderes do movimento da oposição russa".