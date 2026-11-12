Dois cidadãos iranianos condenados em Londres por espionagem

O Tribunal da Coroa de Woolwich, no sul de Londres, condenou esta quinta-feira, 12 de novembro, dois cidadãos iranianos por espionagem para um serviço de inteligência de Teerão.

Mostafa Sepahvand, de 41 anos, e Farhad Javadi Manesh, de 46, acusados de espiarem jornalistas, foram "considerados culpados de trabalhar para o Estado iraniano e condenados por auxiliar um serviço de inteligência estrangeiro", referiu o Ministério Público britânico, dando conta que um terceiro homem, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 anos, foi absolvido.

De acordo com a imprensa britânica, Mostafa Sepahvand realizou atividades de vigilância e reconhecimento entre agosto de 2024 e março do ano passado contra "alvos" no Reino Unido.

Os jornalistas da estação de televisão "Iran International", sediada em Londres, Mojtaba Pourmohsen e Kambiz Hosseini, e Jonathan Turner, advogado e um dos fundadores da organização "UK Lawyers for Israel" ("Advogados do Reino Unido por Israel") eram os alvos.

Segundo a BBC, Sepahvand e Manesh receberam documentação sobre os alvos a vigiar, tendo utilizado o ChatGPT para pesquisas adicionais.

Mostafa Sepahvand terá recorrido a fotografias e vídeos sobre os visados, tendo visitado moradas associadas aos alvos, indicou a Sky News. É também referido que, segundo a acusação, este cidadão iraniano, que chegou ao Reino Unido escondido num camião, pretendia levar a cabo um "ataque violento" contra pelo menos um dos alvos.

Farhad Javadi Manesh, de 46 anos, que chegou ao Reino Unido numa pequena embarcação, ajudou no planeamento da espionagem, referiu a acusação.

"Tendo recebido a promessa de um pagamento de dezenas de milhares de libras, Sepahvand liderou o contato com os agentes no Irão, enquanto Manesh lhe fornecia informações, fotografias e vídeos", explica o Ministério Público.