Um polícia britânico (imagem ilustrativa).
Um polícia britânico (imagem ilustrativa).FOTO: Tolga Akmen / EPA (Arquivo)
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Militar dos EUA detido no Reino Unido por suspeita de espionagem para a Rússia. Kremlin nega ligação

O soldado experiente, que tinha acesso a informação sensível, estava destacado no quartel de Imjin, em Innsworth, na região Gloucestershire, que é sede do Corpo de Reação Rápida Aliado da NATO.
Susana Salvador
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Um soldado norte-americano, de 41 anos, foi detido na terça-feira (10 de novembro) perto de Gloucester, no Reino Unido, por suspeita de espionagem a favor da Rússia. O Kremlin já negou qualquer ligação com o indivíduo.

"Não temos absolutamente nada a ver com isto e isto não tem absolutamente nada a ver connosco", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, esta quarta-feira (11 de novembro).

A unidade de combate ao terrorismo da polícia de Londres, que trabalhou em colaboração com as autoridades norte-americanas, informou que o suspeito foi detido com base nos artigos 1.º e 3.º da Lei de Segurança Nacional de 2023.

Estes artigos dizem respeito à obtenção ou divulgação de informações protegidas e à prestação de assistência a um serviço de informações estrangeiro. Ao abrigo desta lei, o suspeito, que não foi identificado, pode ficar detido 14 dias sem acusação.

Segundo os media britânicos, o militar experiente, que tinha acesso a informação sensível, estava destacado no quartel de Imjin, em Innsworth, na região Gloucestershire. Este quartel é uma base operacional estratégica para a NATO, acolhendo a sede do Corpo de Reação Rápida Aliado.

O diretor do FBI, Kash Patel, agradeceu à polícia e aos serviços de informação britânicos pelo trabalho neste caso.

“Esta importante detenção envolve alegações de espionagem, o que é motivo de extrema preocupação para os EUA e para os nossos aliados”, afirmou Patel no comunicado divulgado pela polícia.

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