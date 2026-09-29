Reino Unido. Veículos suspeitos junto à base britânica de Fairford não tinham engenhos explosivos

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia do Reino Unido revelou esta terça-feira (29 de setembro) que os veículos que foram intercetados junto à base aérea de Fairford, durante um "incidente grave" na madrugada de domingo (27 de setembro), não continham engenhos explosivos.

"Estes veículos foram sujeitos a uma análise minuciosa, com o apoio de recursos militares e de peritos forenses, e podemos confirmar que não foi encontrado qualquer engenho explosivo improvisado", indicou o comissário-adjunto Laurence Taylor.

"No entanto, foi recuperada uma quantidade de um acelerante, gasolina", afirmou, dizendo que foram ainda feitas buscas em Londres (de onde são os suspeitos).

Taylor, lembrando que não pode estar a revelar os pormenores da investigação, enfatizou ainda que a segurança pública estava na "linha da frente" na decisão de libertar, sob fiança, os cinco suspeitos que tinham sido detidos.

"Compreendo porque é que este desenvolvimento pode ter surpreendido muitos, mas gostaria de reiterar que se tratou de uma decisão de natureza investigatória, fundamentada na experiência e numa análise cuidada das prerrogativas de atuação policial", afirmou, dizendo estar a trabalhar com parceiros estrangeiros.

Os cinco suspeitos, todos britânicos com idades entre os 23 e os 25 anos, foram libertados sob fiança na segunda-feira (28 de setembro), depois de inicialmente terem sido detidos por suspeita ao abrigo da lei de explosivos e também de terrorismo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi um dos que ficaram surpreendidos com a decisão de libertar os suspeitos. "Sabemos tudo sobre eles. Não os teríamos libertado", disse.

O seu secretário de Estado, Marco Rubio, insistiu numa entrevista à Fox News na segunda-feira à noite que há um "ator estrangeiro" por detrás do incidente, referindo-se aparentemente ao Irão, mas sem apresentar provas.

“O que aconteceu, o que quase aconteceu, o que poderia ter acontecido no Reino Unido, durante o fim de semana, é uma situação muito grave. Envolve claramente a intervenção de um ator estrangeiro”, disse Rubio.

Há militares norte-americanos em Fairford, tendo a base aérea sido usada durante a guerra do Irão.