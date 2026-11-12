Caso Nvidia. Pequim acusa EUA de disseminar narrativas de espionagem para prejudicar a China

Pequim acusou esta quinta-feira, 12 de novembro, os Estados Unidos de fabricarem narrativas de espionagem, como o escândalo envolvendo o chefe da Nvidia, para imporem bloqueios tecnológicos à República Popular China.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning afirmou em conferência de imprensa que os Estados Unidos devem parar de fabricar as narrativas de espionagem.

A declaração da diplomata chinesa ocorre no momento em que o escândalo que envolveu o presidente do Conselho de Administração da empresa Nvidia, Jensen Huang, fortalece, nos Estados Unidos, os defensores de uma linha dura em relação à venda de componentes eletrónicos cruciais para o setor da inteligência artificial.

O conselho de administração da empresa Nvidia, líder mundial de componentes para a inteligência artificial (IA), reuniu-se na noite de quarta-feira para deliberar sobre um possível afastamento de Jensen Huang.

O alto executivo da empresa norte-americana encontra-se numa situação delicada devido a uma relação extraconjugal com uma cidadã de origem chinesa suspeita de espionagem.

A conclusão da reunião dos conselheiros da empresa, sediada em Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos, ainda é desconhecida.