Caso Nvidia. Pequim acusa EUA de disseminar narrativas de espionagem para prejudicar a China
Pequim acusou esta quinta-feira, 12 de novembro, os Estados Unidos de fabricarem narrativas de espionagem, como o escândalo envolvendo o chefe da Nvidia, para imporem bloqueios tecnológicos à República Popular China.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning afirmou em conferência de imprensa que os Estados Unidos devem parar de fabricar as narrativas de espionagem.
A declaração da diplomata chinesa ocorre no momento em que o escândalo que envolveu o presidente do Conselho de Administração da empresa Nvidia, Jensen Huang, fortalece, nos Estados Unidos, os defensores de uma linha dura em relação à venda de componentes eletrónicos cruciais para o setor da inteligência artificial.
O conselho de administração da empresa Nvidia, líder mundial de componentes para a inteligência artificial (IA), reuniu-se na noite de quarta-feira para deliberar sobre um possível afastamento de Jensen Huang.
O alto executivo da empresa norte-americana encontra-se numa situação delicada devido a uma relação extraconjugal com uma cidadã de origem chinesa suspeita de espionagem.
A conclusão da reunião dos conselheiros da empresa, sediada em Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos, ainda é desconhecida.
Aos 63 anos, o executivo norte-americano Jensen Huang, natural de Taiwan, lidera a empresa desde a fundação, em 1993, transformando-a na principal companhia a nível mundial de componentes utilizados na inteligência artificial.
Entretanto, uma universidade chinesa com ligações ao setor da Defesa da República Popular da China comprou recentemente componentes avançados de inteligência artificial à Nvidia, segundo os registos de encomendas, apesar dos controlos impostos por Washington.
A República Popular da China e os Estados Unidos estão envolvidos na disputa pelo controlo no campo estratégico, em rápida expansão, da inteligência artificial.
A Universidade Politécnica chinesa, em Xian, adquiriu dois chips Nvidia H200 à empresa Shaanxi Bosuan Network Technology — e não diretamente à Nvidia — por 874.700 yuan (131.200 dólares), de acordo com um registo de encomenda datado de 21 de outubro.
Os componentes H200 estão sujeitos aos controlos de exportação dos Estados Unidos, que limitam o fornecimento direto à República Popular da China e impõem restrições à revenda a nível global.
A instituição académica de Xian faz parte do grupo de universidades chinesas encarregadas de realizar investigação ligada à defesa e de manter ligações com as Forças Armadas de Pequim.
O registo do pedido, consultado pela Agência France Presse, já não estava acessível no portal da universidade.
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China declarou hoje "não estar a par" do caso, mas reiterou a posição chinesa em relação às exportações americanas de componentes eletrónicos.