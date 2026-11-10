Analistas chineses denunciam “caça às bruxas” nos EUA após polémica com líder da Nvidia

Especialistas chineses citados esta terça-feira pela imprensa oficial denunciaram uma "caça às bruxas" nas tentativas de congressistas norte-americanos de impor novas restrições à exportação de semicondutores avançados para a China, após o caso envolvendo o líder da Nvidia.

A polémica surgiu depois de o jornal norte-americano New York Times ter associado a empresária chinesa Alice Huang aos serviços de informações de Pequim e a uma alegada relação extraconjugal com o presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, que admitiu ter sido infiel à mulher, mas não identificou publicamente a pessoa com quem manteve a relação.

"O que é especialmente preocupante é a lógica ‘macarthista’ subjacente a estas acusações", afirmou Shen Yi, professor da Universidade Fudan, em declarações ao jornal estatal Global Times.

O académico criticou a tendência para tratar como potenciais espiões chineses pessoas com ligações ao país asiático, sem provas sólidas, numa referência à perseguição de alegados comunistas, promovida pelo senador norte-americano Joseph McCarthy, na década de 1950.

Shen alertou que esta prática poderá reforçar os preconceitos contra pessoas de ascendência chinesa e prejudicar as trocas comerciais e a cooperação tecnológica entre as duas potências.

O diretor do Instituto de Estudos Regionais e Nacionais da Universidade Normal da China Oriental, Chen Hong, acusou congressistas dos dois principais partidos norte-americanos de utilizarem uma polémica ainda sob investigação como "instrumento político" para justificar novas medidas de contenção tecnológica contra Pequim.

Segundo Chen, os congressistas apressaram-se a estabelecer uma ligação entre a relação pessoal de Huang e as restrições aos semicondutores, sem que tenha sido determinado se ocorreram atividades de espionagem ou fugas de informação sensível, numa tentativa de "alargar a contenção tecnológica" contra a China.

As críticas surgem depois de os senadores norte-americanos Elizabeth Warren, do Partido Democrata, e Jim Banks, do Partido Republicano, terem defendido, na segunda-feira, uma maior intervenção do Congresso para impedir o acesso da China a processadores avançados de inteligência artificial (IA).

Ambos consideraram que as notícias sobre a relação entre Jensen Huang e uma alegada agente dos serviços de informações chineses tornam mais urgente o reforço dos controlos.

Os senadores defenderam a aprovação do projeto de lei de supervisão da inteligência artificial (AI Overwatch Act), apresentado em abril e incluído na versão do Senado do projeto de lei de defesa para 2027.

O debate abrange também outras iniciativas anteriores à polémica, como o projeto de lei de segurança dos semicondutores (Chip Security Act), destinado a melhorar a rastreabilidade dos processadores avançados para combater o contrabando, e o projeto MATCH (MATCH Act), que procura coordenar com os aliados dos Estados Unidos as restrições à venda de equipamentos de fabrico de semicondutores à China.

Shen considerou que recorrer a suspeitas de espionagem para dificultar as relações comerciais constitui uma instrumentalização política da segurança nacional, que poderá prejudicar tanto a China como os Estados Unidos.

As declarações surgem depois de a Nvidia ter anunciado, no domingo, uma investigação independente às notícias de que o seu presidente executivo teria sido alvo de uma operação de espionagem estrangeira.

A empresa assegurou, contudo, não ter motivos para acreditar que tenham sido comprometidos segredos comerciais ou a segurança nacional norte-americana.

Pequim reiterou na segunda-feira a rejeição das acusações contra Alice Huang, a empresária chinesa associada ao líder da Nvidia, que o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Guo Jiakun classificou como "pura invenção e calúnia".