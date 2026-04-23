Dois caças da Coreia do Sul bateram em 2021 porque os pilotos estavam a filmar-se

O embate de dois caças sul-coreanos em 2021 aconteceu porque o piloto de um deles realizou uma manobra abrupta para conseguir um melhor ângulo para um vídeo que estava a ser gravado a partir do outro aparelho.Foi esta a conclusão da investigação levada a cabo pela autoridades e divulgada na quarta-feira, 22 de abril, a qual obriga o piloto ao pagamento de cerca de 50 mil euros para pagar os danos causados.O relatório do Conselho de Auditoria e Inspeção refere que o piloto, então major, filmou-se primeiro com uma câmara para marcar o seu último voo com a sua unidade quando regressava à base após uma missão de treino em dezembro de 2021. Depois, inclinou subitamente o seu caça para que dois pilotos da outra aeronave que estavam a tentar filmá-lo com um telemóvel apanhassem um melhor ângulo. Esta manobra foi feita sem anúncio prévio à segunda aeronave, o que provocou o embate.Os dois caças regressaram à base em segurança, mas com danos avaliados em cerca de 504 mil euros. Segundo o relatório, as autoridades só exigiram o pagamento de um décimo dos danos porque o piloto tinha informado outros pilotos envolvidos sobre a intenção de se filmarem e que estes deram "consentimento implícito" ao plano. Diz ainda que os outros pilotos tinham experiência em filmagens durante voos.As autoridades foram responsabilizadas pelo acidente, uma vez que não impediram filmagens durante os voos. A Força Aérea sul-coreana anunciou que vai analisar um conjunto de medidas para evitar incidentes semelhantes.