Disparos na gala da imprensa não fazem Trump desistir da guerra

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou neste sábado, 25 de abril, à noite, que os disparos ocorridos na gala da imprensa em Washington não o farão desistir da guerra contra o Irão.Trump foi retirado da tribuna do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos tiros perto da sala do hotel e de os serviços de segurança terem detido um homem armado. .Trump diz que atirador é "um louco". Presidente retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca.“Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão”, afirmou Trump durante uma conferência de imprensa já na Casa Branca, a sede da presidência, poucas horas após o incidente.Trump considerou que o incidente não está relacionado com a crise internacional, nomeadamente a guerra que os Estados Unidos e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.“Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, acho realmente que não, com base no que sabemos”, afirmou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Alguns minutos antes, Trump tinha respondido “nunca se sabe” quando questionado se pensava que os disparos estavam ligados à guerra no Irão.O Presidente dos Estados Unidos acrescentou que os investigadores estavam a trabalhar nos motivos do suspeito dos disparos, que descreveu como um “lobo solitário”.Trump cancelou no sábado a viagem que os seus emissários deveriam realizar ao Paquistão para se reunirem com representantes de Teerão para pôr fim à guerra..Vídeo mostra suspeito de tiroteio em Jantar dos Correspondentes na Casa Branca a correr pela segurança