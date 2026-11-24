Mais do que referências diretas a acontecimentos do pontificado ou a responsáveis ​​do Vaticano, o Diário Privado do Papa Francisco é um registo inédito dos estados de alma e das lutas interiores daquele que liderou a Igreja Católica durante 12 anos até à sua morte em abril de 2025. E é nesse livro, que compila os diários de Francisco, que se lê que este atravessou uma crise espiritual de dois anos, a partir de 2021, durante a qual se sentiu tentado pelo Diabo e confrontou-se com a forma de exercer o poder.

Francisco escreveu que, enquanto foi Arcebispo de Buenos Aires, viu o diabo três vezes e ouviu a sua voz. "Descobri que o diabo rondava descaradamente, pairando astutamente", escreveu a 24 de janeiro de 2021, segundo uma cópia da versão francesa do livro consultada pela AFP. "Há cerca de quinze anos. Vi-o da janela do carro. Não me esqueci dos seus olhos ameaçadores, mas sedutores", registou. Disse ainda que o segundo incidente aconteceu numa capela carmelita. "Olhou para mim com olhos flamejantes", relatou.

Finamente, o terceiro incidente em que disse ter visto o Diabo ocorreu durante um encontro em Roma. “Vi-o e ouvi a sua voz, triunfante, possessiva. (...) Não consigo esquecer o poderoso rosnar da sua voz”, escreveu. “O Senhor deu-me a oportunidade de me libertar destes encontros”, acrescentou.

Francisco escreveu ainda que viu “as portas do inferno” na noite de 6 de junho de 2018, quando se preparava para dormir. “Sedução pagã em todo o seu poder. Olhei por um instante e fiquei aterrorizado”, disse, acrescentando que depois “abraçou o rosário como arma”.

Foi o Cardeal Victor Fernández, um colaborador próximo de Francisco, quem reuniu os diários e os organizou no livro O Diário Privado do Papa Francisco, acrescentando os seus próprios comentários.

O falecido Papa "acabou por reconhecer que aquela foi a pior provação que o atormentou... e que sentia estar numa batalha contínua para não cair nesta sedução demoníaca", escreveu Fernández, segundo conta a Reuters.

Ao longo de 160 páginas, o volume apresenta excertos dos diários de Francisco organizados por temas, com início em dezembro de 1992, quando exercia funções como bispo auxiliar de Buenos Aires e até agosto de 2024, cerca de oito meses antes da sua morte, aos 88 anos.

Muito antes disso, mostrava já se preocupar com o facto de estar a envelhecer e de não estar a cumprir o seu papel. “Quero fazer o bem no pouco tempo que me resta, desejando ser bom. Quanto tempo desperdiçado, quanto mal feito!”, escreveu em 1996, quando tinha 60 anos. Em 2001, volto ao assunto: “Aos 65 anos, penso no fim. Já estou a contar os dias”. E a 9 de abril de 2016 registou que “os ataques do demónio, nas suas diversas formas, aumentaram…” “Será este um sinal de que o tempo está a esgotar-se e ele não o quer desperdiçar?”, questionou.

Nos registos, Francisco critica-se a si próprio em vários momentos, nomeadamente pelos ocasionais “sentimentos de desprezo, inveja e orgulho”, ou até por ignorar um bêbado na rua que o chamou porque queria “andar em paz”. Lamenta ainda ter sido “o arrogante, auto-suficiente, cínico e enganador Jorge [Bergolio]”.

Já sobre o facto de ter sido eleito papa, em 2013, escreveu apenas uns meses depois, a 21 de julho: “No dia 13 de março, elegeram-me papa”. Mais nada sobre esse momento.

Com este livro são publicados os primeiros diários de um papa desde João XXIII, falecido em 1963, já que a maioria dos papas recentes determinou que os seus documentos fossem queimados após a sua morte.