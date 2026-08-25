Diretor da CIA aterra em Moscovo numa viagem mantida em segredo

O diretor da CIA, John Ratcliffe, aterrou esta terça-feira (25 de agosto) em Moscovo para reuniões com responsáveis russos, numa viagem mantida em segredo até à chegada do responsável norte-americano à capital russa, sem confirmação oficial nem pela Casa Branca nem pelo Kremlin.

A presença de Ratcliffe foi avançada pela estação CBS News depois de ter sido identificado pelos radares de voos a aterragem de um Boeing C-17A Globemaster III da Força Aérea dos Estados Unidos, durante a manhã, ao aeroporto internacional de Vnukovo, um dos principais de Moscovo. A aeronave partiu de Riga, capital da Letónia, de acordo com os dados do Flightradar24. Além da chegada da aeronave foi também observada uma comitiva diplomática norte-americana nas ruas de Moscovo, de acordo com a imprensa norte-americana. Ainda assim, nenhuma das administrações (norte-americana ou russa) confirmou a viagem ou quem seguia a bordo.

Questionado sobre a presença daquele avião em Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, limitou-se a dizer que não tinha informações. A CIA e a Casa Branca também não comentatram ainda esta viagem.

Esta é a primeira deslocação conhecida de Ratcliffe à Rússia desde que assumiu a direção da agência de informações norte-americana, em janeiro de 2025, e acontece numa altura em que as negociações mediadas pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia continuam num impasse.

A última visita de um diretor da CIA à Rússia remonta a novembro de 2021. Na altura, o então diretor da agência, William Burns, viajou para Moscovo e encontrou-se com altos responsáveis russos, tendo falado diretamente com Vladimir Putin para o tentar advertir contra uma invasão da Ucrânia, que seria concretizada poucos meses depois, em fevereiro de 2022.

Agora, a viagem de Ratcliffe surge numa altura em que o conflito entre Rússia e Ucrânia atravessa uma escalada de ataques de lado a lado e depois de avaliações recentes dos serviços de informações norte-americanos, divulgadas nas últimas semanas, apontarem para a possibilidade de a Rússia procurar testar ou aumentar as tensões com países europeus nos próximos tempos, incluindo através de ciberataques, ataques contra infraestruturas ou provocações militares.

Não há, contudo, qualquer indicação sobre os eventuais assunto em discussão em Moscovo e também não é conhecido se Ratcliffe se reuniu, ou se deverá reunir-se, com Vladimir Putin ou outros membros do aparelho de segurança russo. Por enquanto, a única certeza, de acordo com a CBS News (em informação entretanto replicada por vários meios), é a viagem.