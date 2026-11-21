A Dinamarca quer que a União Europeia reforce as restrições ao acesso de cidadãos russos ao espaço Schengen, que integra 25 Estados-membros da União Europeia e quatro países da EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça), de acordo uma informação enviada pelo governo da Dinamarca aos outros países da UE, avança a agência Reuters, adiantando que a informação foi confirmada por dois diplomatas. A exigência surge depois de o país ter anunciado que impediu um alegado atentado, planeado pelos serviços secretos russos, contra um músico.

A mensagem, enviada na noite de sexta-feira, 20 de novembro, a altos responsáveis diplomáticos europeus, foi consultada pela Reuters. Entre as propostas estão a suspensão da emissão de vistos de turismo a cidadãos russos e a não aceitação, em todo o espaço Schengen, de passaportes russos não biométricos.

A Dinamarca apresentará as propostas numa reunião dos embaixadores da UE, na segunda-feira, em Bruxelas. "Temos de tomar medidas concretas que demonstrem a força e a determinação da Europa", lê-se na mensagem. "Existe uma clara oportunidade para agir com determinação neste momento, e devemos aproveitá-la para substituir o atual conjunto disperso de medidas nacionais por uma abordagem verdadeiramente comum a toda a UE", acrescenta a nota segundo a Reuters.

A nota apela ainda aos Estados-membros a recorrerem mais frequentemente a vistos de validade territorial limitada, que não permitem viajar pelo restante espaço Schengen, e a estabelecerem restrições mais rigorosas à entrada de atuais e antigos combatentes russos.

A polícia e os serviços de segurança dinamarqueses anunciaram na sexta-feira que tinham impedido, em setembro, uma tentativa dos serviços secretos russos de assassinar um rapper norte-americano de origem ucraniana, antes de uma atuação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, classificou o caso como uma violação inaceitável, e a Dinamarca anunciou a expulsão do adido de defesa da Rússia. A embaixada da Rússia em Copenhaga reagiu dizendo que não havia provas.