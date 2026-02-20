Sites na Gronelândia alvo de ciberataques alegadamente ligados à Rússia

Vários sites na Gronelândia estão a ser alvo de ciberataques, alegadamente ligados a redes russas, confirmaram esta sexta-feira, 20 de fevereiro, as autoridades dinamarquesas. A Agência Dinamarquesa para a Segurança dos Cidadãos não detalhou quais os sites afetados, mas, em comunicado, disse estar a acompanhar de perto a situação, mantendo um diálogo constante com as autoridades competentes, tanto na Dinamarca como na Gronelância, noticia a Lusa, que cita a emissora pública dinamarquesa DR.Os ciberataques terão ocorrido no dia em que o rei Frederico realizava uma visita oficial à Gronelândia, sendo que na mesma altura decorriam os exercícios da NATO no âmbito da Operação Sentinela Ártica, com vista a reforçar a presença militar no Ártico e no Alto Norte.Os ciberataques são, segundo a DR, do tipo negação de serviço distribuída (DDoS), e foram atribuídos ao grupo de hackers russo NoName 057 (16), com ligações a múltiplas ações contra países da NATO.Refere a emissora pública da Gronelândia, KNR, que este é o mesmo grupo de hackers que esteve por trás dos ataques aos sites de municípios e ministérios dinamarqueses durante as eleições municipais em novembro do ano passado. De acordo com o governo do território autónomo, estes ataques não representam risco para dados sensíveis, uma vez que tratam de ações que apenas interrompem temporariamente o acesso a sites. "Os ciberataques apenas interrompem a disponibilidade de determinados sites por curtos períodos de tempo. Na maioria das vezes, o ataque pode ser remediado em pouco tempo e sem consequências graves", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Groenlândia..Ciberataques crescem mais de 50% em todo o mundo mas Portugal está entre os menos afetados.Alemanha convoca embaixador de Moscovo após acusar Rússia de ciberataque ao controlo de tráfego aéreo em 2024