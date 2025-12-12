Alemanha convoca embaixador de Moscovo após acusar Rússia de ciberataque ao controlo de tráfego aéreo em 2024

A Alemanha convocou esta sexta-feira, 12 de dezembro, o embaixador russo, depois de ter acusado grupos ligados à Rússia de um ciberataque ao controlo de tráfego aéreo em 2024. O governo alemão faz ainda acusações relacionadas com uma tentativa de interferência eleitoral, avança a BBC.Operações que a Alemanha classificou como "ataques híbridos" e nas quais incluiu os voos de drones perto de aeroportos europeus, segundo a France 24 . "Podemos agora claramente atribuir o ciberataque contra a Segurança Aérea Alemã em agosto de 2024 ao hacker coletivo APT28, também conhecido como Fancy Bear”, afirmou o porta-voz do ministério tutelado por Johann Wadephul, citado pela imprensa internacional. O mesmo responsável afirmou, em conferência de imprensa, que a Alemanha pode "agora afirmar definitivamente que a Rússia, através da campanha Storm 1516, procurou influenciar e desestabilizar as mais recentes eleições federais" do país. O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros fez ainda saber que a Alemanha pretende levar a cabo "contramedidas para fazer com que a Rússia pague o preço pelas suas ações híbridas”, em "estreita coordenação" com os parceiros europeus.Sem avançar pormenores, referiu também que a Alemanha apoia “novas sanções individuais contra atores híbridos a nível europeu”.De acordo com a BBC, a Rússia ainda não reagiu a estas acusações de ataques "híbridos" contra a Alemanha. .Polícia britânica detém suspeito de envolvimento no ciberataque que afetou aeroportos europeus .Ciberataque causa perturbações nos aeroportos europeus, incluindo Bruxelas e Heathrow