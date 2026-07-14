Detidos 30 adultos e 29 menores em França por incêndios florestais

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, revelou que quase 60 pessoas foram detidas em todo o país devido aos incêndios florestais que assolaram diversas regiões, entre os quais o de Fontainebleau, a sul de Paris. "São 30 adultos e 29 menores [detidos], com perfis muito diferentes. Desses 59, sete pessoas estão atualmente em prisão preventiva aguardando julgamento, após admitirem ter iniciado um incêndio deliberadamente", informou o ministro do Interior Laurent Nuñez, em declarações na noite de segunda-feira, 13 de julho, à estação de televisão pública France 2.Entre os detidos, dois são suspeitos de atearem o fogo em Fontainebleau, a cerca de 60 quilómetros da capital Paris, de acordo com os media franceses..Terça-feira é um "dia decisivo" no combate às chamas, diz autarcaQuestionado sobre o incêndio de Fontainebleau, que teve início na noite de domingo, o governante afirmou, inicialmente, que "1200 hectares" tinham sido afetados pelo "fogo principal ". No entanto, "um segundo foco de incêndio começou pouco antes das 15h00, a cinco quilómetros do incêndio principal, e já consumiu aproximadamente 100 hectares", adiantou.As autoridades locais fizeram, entretanto, uma nova atualização e informaram que as chamas alastraram-se durante a última noite e os dois incêndios na floresta de Fontainebleau consumiram 2050 hectares."A noite foi complicada" para os bombeiros, admitiu o autarca de Seine-et-Marn, Pierre Ory. "O dia é decisivo (...). Os bombeiros têm de vencer o incêndio", vincou em declarações à BFMTV sobre um fogo que está a mobilizar mais de 800 operacionais. Sébastien Avenel, diretor-adjunto do Departamento de Bombeiros e Resgate de Seine-et-Marne disse, porém, que extinção do incêndio pode durar semanas. "O terreno por vezes impede-nos de avançar, de entrar no interior do maciço, o que exige muito tempo e muitos recursos, e estamos a planear várias semanas, em qualquer caso, para conseguir extinguir completamente este incêndio", afirmou o responsável.De acordo com Pierre Ory, cerca de centenas de pessoas tiveram que deixar as suas casas devido à proximidade das chamas. "Nas últimas 48 horas, podemos estimar que aproximadamente 800 pessoas deixaram suas casas nos três principais municípios afetados", informou o autarca, adiantando que ainda não existem condições para que regressem às habitações. .Incêndio em Fontainebleau, a sul de Paris, com "proporções excecionais".Fogo em Almería está controlado e mil desalojados foram autorizados a regressar \n