Fogo em Almería está controlado e mil desalojados foram autorizados a regressar

O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, afirmou este domingo, 12 de julho, que o incêndio perto de Los Gallardos, Almería, está controlado, tendo sido autorizado o regresso às casas do milhar de pessoas desalojadas.Segundo o governante regional, o dispositivo andaluz contra incêndios florestais, Infoca, considerou estabilizado o incêndio, que causou a morte de pelo menos 12 pessoas.“Boas notícias. Após dias muito difíceis, o Plano Infoca considera estabilizado o #IFLosGallardos”, escreveu o presidente andaluz na sua conta na rede social X, ao final da manhã de hoje. .Moreno deslocou-se este domingo ao posto de comando avançado instalado em Turre (Almería) e especificou que “o incêndio está delimitado e controlado”, pelo que o alerta operacional foi reduzido “para o nível 1 e é autorizado o regresso gradual das mil pessoas que se encontravam desalojadas”.“As equipas continuarão a trabalhar” para a extinção completa, referiu, agradecendo o apoio aos operacionais.“Muito obrigado a todas as equipas pelo seu trabalho, dedicação e máxima coordenação em todas as tarefas”, disse o presidente da Junta andaluz.Até ao momento, o fogo afetou sete mil hectares, num perímetro de 40 quilómetros, afirmou o responsável, considerando que o dia de hoje constitui “o início do fim” do incêndio.Além dos operacionais de combate ao fogo, as autoridades colocaram 100 elementos a vasculhar a área, procurando eventuais vítimas adicionais.O incêndio causou a morte de doze pessoas, que ainda não foram identificadas, e a Guarda Civil recebeu oito queixas por desaparecimentos. ."Tragédia sem precedentes". Pelo menos 12 mortos e 23 desaparecidos no incêndio na região da Andaluzia