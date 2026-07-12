Carros queimados em Beda, Almería. .
Carros queimados em Beda, Almería. .Foto: Carlos Barba/EPA
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Fogo em Almería está controlado e mil desalojados foram autorizados a regressar

O fogo causou a morte a 12 pessoas e oito estão a ser procuradas. Chamas consumiram sete mil hectares de terreno.
DN/Lusa
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O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, afirmou este domingo, 12 de julho, que o incêndio perto de Los Gallardos, Almería, está controlado, tendo sido autorizado o regresso às casas do milhar de pessoas desalojadas.

Segundo o governante regional, o dispositivo andaluz contra incêndios florestais, Infoca, considerou estabilizado o incêndio, que causou a morte de pelo menos 12 pessoas.

“Boas notícias. Após dias muito difíceis, o Plano Infoca considera estabilizado o #IFLosGallardos”, escreveu o presidente andaluz na sua conta na rede social X, ao final da manhã de hoje.

Moreno deslocou-se este domingo ao posto de comando avançado instalado em Turre (Almería) e especificou que “o incêndio está delimitado e controlado”, pelo que o alerta operacional foi reduzido “para o nível 1 e é autorizado o regresso gradual das mil pessoas que se encontravam desalojadas”.

“As equipas continuarão a trabalhar” para a extinção completa, referiu, agradecendo o apoio aos operacionais.

“Muito obrigado a todas as equipas pelo seu trabalho, dedicação e máxima coordenação em todas as tarefas”, disse o presidente da Junta andaluz.

Até ao momento, o fogo afetou sete mil hectares, num perímetro de 40 quilómetros, afirmou o responsável, considerando que o dia de hoje constitui “o início do fim” do incêndio.

Além dos operacionais de combate ao fogo, as autoridades colocaram 100 elementos a vasculhar a área, procurando eventuais vítimas adicionais.

O incêndio causou a morte de doze pessoas, que ainda não foram identificadas, e a Guarda Civil recebeu oito queixas por desaparecimentos.

Carros queimados em Beda, Almería. .
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