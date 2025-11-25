Detido o quarto suspeito pelo roubo do século no Museu do Louvre

A polícia francesa deteve esta terça-feira, 25 de novembro, o quarto suspeito daquele que já é apelidado de "roubo do século" ao Museu do Louvre, em Paris.A notícia foi avançada pelo jornal Le Parisien, o homem foi detido durante a manhã por uma equipa da unidade anti-gangues (BRB) da Polícia Judiciária da Prefeitura de Paris (DPJ-PP).O suspeito, que já é conhecido da polícia, é acusado de "roubo organizado" e "associação criminosa". Além deste suspeito do envolvimento direto no assalto ao museu, foram ainda detidos esta terça-feira, em Mayenne, mais quatro pessoas, do círculo próximo do suspeito. Tratam-se de dois homens de 38 e 39 anos e duas mulheres de 31 e 40 anos, todos eles residentes na região de Paris, segundo informação divulgada pela procuradora Laure Beccuau através de um comunicado.O assalto ao Louvre aconteceu na manhã de 19 de outubro e foi realizado por quatro indivíduos, que precisaram de poucos minutos para entrar na Galeria de Apolo através de um elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar as joias preciosas. Os assaltantes utilizaram uma rebarbadora e fugiram com as peças, que até ao momento ainda estão em parte incerta..Roubo no Louvre foi obra de “criminosos locais, não de máfia organizada”.MP francês revela que suspeitos detidos admitiram roubo das joias do Louvre e podem pertencer a grupo maior.Novas imagens mostram fuga dos assaltantes do Museu do Louvre (veja o vídeo)