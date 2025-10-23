Novas imagens mostram fuga dos assaltantes do Museu do Louvre (veja o vídeo)

Um vídeo filmado por uma testemunha que estava no interior do Museu do Louvre foi publicado nas últimas horas nas redes sociais e mostra os assaltantes a fugir do museu.No vídeo, que já se tornou viral, é possível ver os dois ladrões, encapuçados e um deles com um colete amarelo, a descer a partir de uma janela do museu. Também é possível ouvir a voz de, presumivelmente, um segurança a a alertar que os assaltantes estavam a fugir montados em scooters.. O assalto só foi possível em plena luz do dia porque a câmara que está colocada junto à janela pela qual os ladrões entraram só está a funcionar para um dos lados.A diretor do Museu do Louvre explicou esta quarta-feira, numa audição oficial no Senado Francês, que o lado por onde os ladrões entraram não tem videovigilância, uma vez que ainda não foram instalados novos sistemas de alerta e de vigilância devido à a construção muito antiga do museu.O Museu do Louvre reabriu as portas aos visitantes esta quarta-feira de manhã pela primeira vez desde o roubo feito no domingo por quatro assaltantes que levaram oito joias, causando um prejuízo estimado em 88 milhões de euros.No entanto, a Galeria Apollo, onde ocorreu o assalto, continua encerrada..Museu do Louvre reabre após roubo das joias. Entre os objetos roubados estão oito joias da antiga coroa francesa, incluindo a tiara da imperatriz Eugénia, do século XIX.As autoridades confirmaram que quatro pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto e que poderão ter contado com “várias equipas de apoio”.A investigação, conduzida pela Jurisdição Especializada Inter-regional (Jirs) de Paris, mobiliza cerca de 100 investigadores..Roubo no Louvre causou prejuízos avaliados em 88 milhões de euros. No domingo, o grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar as joias preciosas, utilizando uma rebarbadora, e fugir com as peças.O elevador de mercadorias estava no local devido a uma alegada operação de mudanças e um funcionário da empresa prestadora do serviço foi ameaçado, mas não sofreu violência física, precisou a procuradora de Paris.O assalto ao museu mais visitado do mundo, no coração de Paris, gerou forte polémica política e relançou o debate sobre a segurança das instituições culturais francesas, após as imagens do roubo terem sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação internacionais.As autoridades continuam à procura dos suspeitos, não tendo ainda sido efetuada qualquer detenção..Museu do Louvre mantém-se encerrado após roubo de oito joias "de inestimável valor patrimonial"