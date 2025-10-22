Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Museu do Louvre reabre após roubo das joias
EPA/YOAN VALAT
Internacional

A Galeria Apollo, onde ocorreu o assalto, continua encerrada.
DN/Lusa
O Museu do Louvre reabriu as portas aos visitantes na manhã desta quarta-feira, 22 de outubro, pela primeira vez desde o roubo feito no domingo por quatro assaltantes que levaram oito joias, causando um prejuízo estimado em 88 milhões de euros. No entanto, a Galeria Apollo, onde ocorreu o assalto, continua encerrada.

Entre os objetos roubados estão oito joias da antiga coroa francesa, incluindo a tiara da imperatriz Eugénia, do século XIX.

As autoridades confirmaram que quatro pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto e que poderão ter contado com "várias equipas de apoio".

A investigação, conduzida pela Jurisdição Especializada Inter-regional (Jirs) de Paris, mobiliza cerca de 100 investigadores.

No domingo, o grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar as joias preciosas, utilizando uma rebarbadora, e fugir com as peças.

