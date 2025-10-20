Museu do Louvre mantém-se encerrado após roubo de oito joias "de inestimável valor patrimonial"

O Museu do Louvre, em Paris, vai manter-se encerrado esta segunda-feira, 20 de outubro, anunciou a instituição, um dia após um grupo ainda a monte ter conseguido roubar múltiplas joias.“O Museu do Louvre vai permanecer fechado hoje por razões excecionais. Todas as reservas para a data de hoje vão ser reembolsadas. Pedimos desculpa pelo incómodo”, pode ler-se numa mensagem publicada no ‘site’ do museu.Um grupo de quatro homens roubou joias no domingo de manhã utilizando um empilhador estacionado na margem do rio Sena, fazendo-o subir até à altura de uma janela do primeiro andar do museu. Depois, fugiram “em trotinetas de alta potência”.Entre as linhas de investigação, as autoridades estão a considerar a possibilidade de o roubo ter sido encomendado por um colecionador privado ou de ter como objetivo o desmantelamento das peças para venda das pedras preciosas individualmente.O Ministério da Cultura francês classificou o furto como “um golpe no património francês” e destacou que as joias roubadas “fazem parte da história e da identidade cultural da França”.O grupo levou oito joias "de inestimável valor patrimonial", entre as quais a tiara da imperatriz Eugénia (mulher de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, disse no domingo o Ministério da Cultura francês.Vários museus franceses foram recentemente alvos de roubos e furtos, o que expôs possíveis falhas nos sistemas de segurança e vigilância.Em meados de setembro, objetos de ouro nativo foram roubados durante um arrombamento no Museu Nacional de História Natural de Paris, causando uma "perda inestimável" para a pesquisa e o património.O roubo envolveu vários objetos de ouro nativo, na sua forma natural, disse o museu, avaliando os prejuízos em perto de 600.000 euros.Também em setembro passado, um importante museu de porcelana em Limoges, no centro de França, foi assaltado, tendo os danos sido estimados em 6,5 milhões de euros. .Quatro assaltantes, oito joias roubadas e uma coroa com mais de 1300 diamantes deixada para trás. O que se sabe do assalto ao Louvre