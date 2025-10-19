Joias roubadas do Louvre. Museu está encerrado

O Museu do Louvre, em Paris, fechou portas depois de ter sido alvo de um roubo nesta manhã de domingo, dia 19 de outubro. Foi a própria ministra da Cultura de França, Rachida Dati, quem o comunicou numa mensagem na rede X. "Um assalto ocorreu esta manhã na abertura do @MuseeLouvre. Não há feridos a lamentar. Estou no local ao lado das equipes do museu e da polícia. As investigações estão em andamento", escreveu Rachida Dati..Segundo o jornal Le Parisien, citado pela agência Associated Press, os assaltantes terão entrado no museu mais visitado do mundo pela fachada virada para o rio Sena, que está em obras, entrando diretamente na Galeria de Apolo através de um elevador de carga, onde terão roubado "nove peças de coleção de joias de Napoleão e a Imperatriz". Entretanto, ao canal de televisão TF1, a ministra da Cultura, Rachida Dati, disse que o assalto foi muito rápido e não terá durado mais de quatro minutos. Rachida Dati falou num “saque de valor inestimável” e que as “investigações ainda estão em andamento” para identificar as peças roubadas. A ministra adiantou também à TF1 que “uma joia foi encontrada nas proximidades do museu”. Uma fonte disse à agência à AFP que a joia encontrada é a coroa da imperatriz Eugénia, feita com 1354 diamantes e 56 esmeraldas, que terá sido perdida pelos assaltantes na fuga e estará danificada. . Já o ministro do Interior, Laurent Nuñez, disse que o roubo durou sete minutos. Em declarações à France Inter, o governante afirmou que "todas as brigadas centrais da prefeitura da polícia serão mobilizadas para encontrar os autores", acrescentando que "a taxa de resolução dessa brigada é muito alta, superior a um em cada dois casos de roubos desse tipo”. O Museu do Louvre deixou uma mensagem nas redes sociais a dizer que está encerrado este domingo por "razões excecionais". . Em atualização