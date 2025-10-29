MP francês revela que suspeitos detidos admitiram roubo das joias do Louvre e podem pertencer a grupo maior

A procuradora do Ministério Público francês Laure Beccuau afirmou esta quarta-feira, 29 de outubro, em conferência de imprensa que os dois suspeitos que estão sob custódia policial desde sábado admitiram parcialmente ter participado no assalto ao museu do Louvre, em Paris. "Eles estiveram perante os juízes de instrução para serem acusados de roubo em quadrilha organizada, crimes que acarretam pena de 15 anos de prisão e multa pesada", revelou Beccuau, revelando que as joias roubadas estão avaliadas em cerca de 88 milhões de euros e ainda não foram recuperadas."Neste momento, as joias ainda não estão na nossa posse, mas mantemos a esperança de que sejam encontradas", acrescentou a procuradora do Ministério Público, lembrando que estas joias "não são vendáveis" e que um eventual comprador estaria sujeito a um processo judicial por adquirir artigos roubados. A esse propósito lançou um apelo a quem tem as joias: "Ainda podem devolvê-las."Laure Beccuau afirmou, no entanto, que investigação tem conhecido "grandes avanços", agradecendo a "mobilização excepcional" da cerca de uma centena de investigadores que está a trabalhar no caso.A procuradora confirmou que os dois suspeitos foram presos na noite de sábado, sendo que um deles foi detido no aeroporto de Roissy, antes de apanhar um voo só de ida para a Argélia. Trata-se de um cidadão argelino de 34 anos, que já é conhecido da polícia por infrações de trânsito e um furto.O segundo suspeito, de 39 anos, foi preso perto da sua casa em Aubervilliers, onde nasceu, e não parecia estar a planear deixar o país. Este homem tem também cadastro, por roubo qualificado.Quanto aos outros dois homens suspeitos de terem participado no roubo, que operavam a plataforma e fugiram pelas margens do rio Sena, ainda estão a monte, sendo que o Ministério Público não quer para já revelar pormenores da caça aos homens. Certo é que, a investigação tem neste momento indícios, segundo Laure Beccuau, que os assaltantes tivessem cúmplices dentro do museu, mas "não é descartada a possibilidade do envolvimento de um grupo maior, com um mentor" do crime..Assalto ao Museu do Louvre. Dois suspeitos detidos.Novas imagens mostram fuga dos assaltantes do Museu do Louvre (veja o vídeo)